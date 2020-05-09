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У кого сегодня день ангела: значение имени и поздравления

У кого сегодня день ангела: значение имени и поздравления
08:33 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:Степан (Стефан) – традиционное спокойное мужское имя. Его происхождение связывают с древнегреческим именем Стефанос, которое в переводе означает "корона", "венок", "венец", "диадема".

В раннем возрасте Степан – непоседа и неугомонный шалун. Всегда готов играть во все игры, общителен и неконфликтен. В школе его трудно усадить за уроки, но благодаря хорошей памяти он быстро запоминает учебный материал.

В зрелом возрасте становится обладателем волевого характера и нестандартного мышления. Тайна имени Степан заключается в подвижности, особом юмористическом настрое и увлеченности его представителя. У него сильно выражено чувство собственного достоинства и вера в свои силы.

Носителю данного имени присущи следующие черты: наблюдательность, харизматичность, целеустремленность. В целом Степан - очень яркая личность, серьезный и обаятельный мужчина. У него сильно развиты организаторские способности, и он быстро ориентируется в незнакомой обстановке. Отличается скрытностью, склонностью к размышлениям и следованию традициям.

Степан обожает все, что связано с юмором и шутками. Свободное время проводит в компании друзей, любит поговорить с ними. Увлекается активными видами спорта. По натуре он – творческая личность, любит посещать театральные кружки, участвовать в школьных и институтских постановках и КВН.

Степан может добиться успехов в любой сфере трудовой деятельности. Он не любит подчиняться, а предпочитает работать самостоятельно и отвечать только за себя. Поэтому всегда выбирает свободные профессии. Из обладателя этого имени может получиться хороший художник, модельер. При желании возможны хорошие перспективы развития в военном деле. Удачно складывется также карьера на сцене. Свободно может овладеть столярным и слесарным мастерством. Он превосходно справляется с любым ремеслом. Его устроит работа на стекольном производстве, сервисной службе. В бизнесе складывается все удачно, так как он обладает хорошим чутьем, интуицией. Может занять руководящие посты.

В детстве Степа отличается крепким здоровьем, но подвержен простудным заболеваниям. Слабые места – сердце, тонкая кишка, желудок. Рекомендуется придерживаться диеты и принимать пищевые ферменты и аминокислоты.

В семье проявляет себя как хороший муж, но часто возникают ссоры и ревность со стороны супруги. Причиной этому является изменчивый и влюбчивый характер Степана, поэтому есть вероятность развода или несчастливого брака. К детям мужчина с этим именем относится спокойно, воспитание полностью отдает жене. Бюджет доверяет вести второй половине, но она должна с ним советоваться по поводу расходов.

Поздравления

День ангела сегодня твой, Степан,

Прими от всей души поздравленья,

Характер твой, конечно же, без изъян,

Ты даришь всем отличное настроение.

Дай Бог тебе удачи, счастья,

Пусть мимо пролетают все ненастья,

Пускай удача в дверь твою стучится,

Пусть все задуманное непременно свершится.

Добрый ангел коснулся крылом тебя,

И с именинами тихонечко поздравил,

И мы тебе желаем счастья, радости, тепла,

Придерживайся, Степан, жизненных правил.

Пускай удача рядышком шагает,

Пускай друзья надежные тебя окружают,

Пускай в душе всегда поет весна,

Будь уверенным в себе всегда.

Сегодня праздник светлый и красивый,

Наш Степан отмечает именины,

Мы шлем тебе пламенный привет,

Ты отличный парень, это не секрет.

Искренне желаем радости и счастья,

Пусть тебя минуют все ненастья,

Пускай задуманное сбудется,

Пусть все плохое позабудется.

Стефан, Степашка, Дядя Степа..

Гляди, как твоих тезок много.

Все, без сомнения, — таланты.

Историй ярких фигуранты.

Ты обаятельный мужчина.

Надежный, сильный, справедливый.

Таких — на пальцах перечесть.

И это, верь, совсем не лесть.

Степану я желаю чаще быть с друзьями,

Работа, дом — это конечно хорошо.

Но можно съездить за грибами,

Или компанией шумной посетить кино.

Пусть времени у Степы на все хватит,

Пускай работа будет чуточку легка.

Пусть свой кусочек пирога отхватит,

Чтобы был таким веселым ты всегда.

Столько друзей, столько знакомых,

Ты без общения не проживешь,

Степан, дорогой, тебя поздравляю,

Ты счастье всем людям просто даешь. 

И я сегодня тебе пожелаю,

Успеха, удачи, конечно добра,

Несчастья пускай от тебя отступают,

И воплотиться в реальность мечта!

Степан, с Днем ангела тебя!

С праздником хорошим поздравляю,

Ведь про именины забывать нельзя,

Я же от себя тебе желаю:

Чистого неба и солнечных дней,

Добрых, отзывчивых, верных друзей,

В доме – достатка, уюта всегда,

Пусть в двери его не стучится беда.

Здоровья, успеха, улыбки в глазах,

Веры, надежды, удачи в делах,

В семье – пониманья, тепла и любви.

Пусть юности пламя не гаснет в крови!

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