Скачать
Суббота, 09.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Итоги дня 8 мая: COVID-19 и вступительная кампания 2020 в Украине, визит Зеленского на Луганщину
Итоги дня 8 мая: COVID-19 и вступительная кампания 2020 в Украине, визит Зеленского на Луганщину
В Украине - День победы над нацизмом во Второй мировой войне
В Украине - День победы над нацизмом во Второй мировой войне
В Милане подтвердили несколько случаев заражения коронавирусом
В Милане подтвердили несколько случаев заражения коронавирусом
Глафира Горошница: приметы и обряды 9 мая
Глафира Горошница: приметы и обряды 9 мая

День победы: Разумков поблагодарил всех, кто "принес мир в Европу"

День победы: Разумков поблагодарил всех, кто "принес мир в Европу"
08:40 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины:Спикер украинского парламента поздравил украинцев с Днем Победы над нацизмом во Второй мировой войне.

Глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков поздравил украинцев с Днем Победы над нацизмом во Второй мировой войне.

Об этом сообщает пресс-служба Аппарата Верховной Рады Украины.

"Многие еще с детства помнит рассказы о том, как наши бабушки и дедушки отчаянно боролись за свободу и право свободно жить на своей земле. Их воспоминания о военных временах и ежедневные маленькие шаги к победе особенно ценны, ведь они напоминают об ужасах войны и важность сохранения мира", – говорится в поздравлении, на официальном сайте ВРУ в субботу утром .

В Украине - День победы над нацизмом во Второй мировой войне

Он подчеркнул, в Украине нет семьи, которую-бы не затронула трагедия Второй мировой войны.

"Наверное, нет ни одной украинской семьи, где старшее поколение не брало бы в этой борьбе. После потерь, причиненных Второй мировой, казалось, что человечество изменилось навсегда и усвоило настоящую цену, которую приходится платить за войну, но, к сожалению, и сегодня наше государство должно бороться за свободу", – отметил глава Рады.

Теплые поздравления с днем Победы: стихи, проза, открытки

"В этот день я хочу искренне поблагодарить и низко поклониться всем тем, кто освобождал свою Родину и принес мир в Европу", – подчеркнул Разумков.

 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Верховная Рада, Праздник, День Победы, 9 мая, Дмитрий Разумков, Праздники в мае, День победы над нацизмом во Второй мировой войне.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Они жадные": Андре Тан назвал звезд, с которыми не любит работать (Видео)
02 Британские археологи раскопали "сидячего" вождя
03 Глава Нацслужбы здоровья: В комитете Рады назвали кандидатов на пост
04 Все, что нужно знать о полезном чае каркаде
05 Арахамия рассказал, почему до сих пор не запустили "Раду-3"
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
На Буковине почти сотня новых заражений коронавирусом
На Буковине почти сотня новых заражений коронавирусом
В Киеве &quot;закроют&quot; одну из центральных улиц
В Киеве "закроют" одну из центральных улиц
Дожди с грозами: какой будет погода на 9 мая
Дожди с грозами: какой будет погода на 9 мая
Теплые поздравления с днем Победы: стихи, проза, открытки
Теплые поздравления с днем Победы: стихи, проза, открытки
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь