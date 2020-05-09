День победы: Разумков поблагодарил всех, кто "принес мир в Европу"

Новости Украины:Спикер украинского парламента поздравил украинцев с Днем Победы над нацизмом во Второй мировой войне.

Глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков поздравил украинцев с Днем Победы над нацизмом во Второй мировой войне.

Об этом сообщает пресс-служба Аппарата Верховной Рады Украины.

"Многие еще с детства помнит рассказы о том, как наши бабушки и дедушки отчаянно боролись за свободу и право свободно жить на своей земле. Их воспоминания о военных временах и ежедневные маленькие шаги к победе особенно ценны, ведь они напоминают об ужасах войны и важность сохранения мира", – говорится в поздравлении, на официальном сайте ВРУ в субботу утром .

Он подчеркнул, в Украине нет семьи, которую-бы не затронула трагедия Второй мировой войны.

"Наверное, нет ни одной украинской семьи, где старшее поколение не брало бы в этой борьбе. После потерь, причиненных Второй мировой, казалось, что человечество изменилось навсегда и усвоило настоящую цену, которую приходится платить за войну, но, к сожалению, и сегодня наше государство должно бороться за свободу", – отметил глава Рады.

"В этот день я хочу искренне поблагодарить и низко поклониться всем тем, кто освобождал свою Родину и принес мир в Европу", – подчеркнул Разумков.