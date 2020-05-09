Украинцы возвращаются спецрейсом из Кувейта

Новости Украины:Посол Украины в Кувейте Александр Балануца рассказал, что 46 граждан отправлены домой.

В Украину спецрейсом из Кувейта отправлены 46 граждан.

Об этом сообщил посол Украины в Кувейте Александр Балануца на своей странице в Twitter.

Рейс выполнила кувейтская авиакомпания "Jazeera Airways".

"Все пассажиры выбрали опцию прохождения самоизоляции по месту проживания и установили мобильное приложение "Дий вдома". Благодарим Министерство иностранных дел за содействие и поддержку!", - написал Балануца.

Как сообщалось, за минувшие сутки в Украину рейсами из Германии, Нидерландов, Египта и Великобритании вернулись около 700 граждан.