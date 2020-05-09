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Украинцы возвращаются спецрейсом из Кувейта

Украинцы возвращаются спецрейсом из Кувейта
14:04 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: pixabay.com

Новости Украины:Посол Украины в Кувейте Александр Балануца рассказал, что 46 граждан отправлены домой.

В Украину спецрейсом из Кувейта отправлены 46 граждан.

Об этом сообщил посол Украины в Кувейте Александр Балануца на своей странице в Twitter.

Рейс выполнила кувейтская авиакомпания "Jazeera Airways".

Домой вернулись еще 700 украинцев

"Все пассажиры выбрали опцию прохождения самоизоляции по месту проживания и установили мобильное приложение "Дий вдома". Благодарим Министерство иностранных дел за содействие и поддержку!", - написал Балануца.

Как сообщалось, за минувшие сутки в Украину рейсами из Германии, Нидерландов, Египта и Великобритании вернулись около 700 граждан.

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Все по теме:

Эвакуация, Кувейт, Вирус, Карантин, Пандемия, Коронавирус, Covid-19, Александр Балануца.
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