В МИД сообщили, сколько украинцев за границей болеют коронавирусом

Новости Украины:МИД сообщает, что за рубежом коронавирусом заражены 145 украинцев.

За рубежом по состоянию на 9 мая лечение от коронавирусной инфекции проходят 145 граждан Украины.

Об этом в Facebook информирует МИД.

Больше всего украинцев лечатся в Италии - 121, Чехии - 6, Германии - 4, в Австрии и России - по 3.

В то же время от COVID-19 уже выздоровели за рубежом 63 украинца, больше всего - в Греции (22).

Однако восемь граждан Украины в результате болезни умерли.

В МИД также сообщили, что за помощью в рамках системы «Защита» обратились 17658 украинцев.

Как сообщалось, в мире по состоянию на 9 мая зафиксировано 4059925 случаев COVID-19, из них 277988 летальных, 1415259 пациентов выздоровели.