Врач-вирусолог рассказала, можно ли возобновлять работу метро

Новости Украины:Врач-вирусолог Алла Мироненко считает, что метро в Украине уже можно открывать.

Сегодня Украина готова к возобновлению работы метро, однако ближайшие два года нужно будет носить маски в общественном транспорте.

Как сообщает "Сегодня", об этом заявила врач-вирусолог Алла Мироненко в эфире телеканала "Украина 24".

"Можно будет определить пик, когда эпидемия закончится, то есть ретроспективно. Когда она во время роста, непонятно - она приостановлена, стабилизируется или пойдет на спад. В условиях карантина может острого пика и не быть, но в карантине вечно нельзя жить. Нам придется еще два года жить в местах общего пользования в масках, ездить в масках и думать о своих руках, пока у нас не будет прослойки с иммунитетом. Это не означает, что нельзя запускать метро, но нужно, чтобы следили за соблюдением мер безопасности", - рассказала врач.

Она напомнила, что Украина - единственная страна, которая закрыла метро.

"Посмотрим, что делают на Западе. В Дании две-три недели дети ходят в садики, в Швеции - две недели. Надо посмотреть, что будет у них. Сейчас риск, если мы выпустим студентов, школьников. Тем более, что уже май, пусть завершают дистанционно. С точки зрения эпидемиологии, я бы детей не выводила", - добавила она.