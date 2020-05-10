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Степанов: Украине нужны национальные стандарты медуслуг

Степанов: Украине нужны национальные стандарты медуслуг
00:18 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Украины:Максим Степанов считает, что в Украине национального стандарта медуслуг не существует.

Каждая медицинская услуга, которую предоставляют учреждения здравоохранения Украины, должна быть стандартизирована, считает руководитель Минздрава Максим Степанов.

Об этом министр здравоохранения Максим Степанов сказал в интервью Укринформу.

"В моем понимании, успешному учреждению, кроме финансов, прежде всего, нужно считать другие показатели – это количество полностью излеченных случаев, в том числе уровень смертности, который есть в той или иной больнице, сроки пребывания в больнице. Эти критерии должны быть четко определены. Каким образом они определяются? Определяются, по моему убеждению, стандартами оказания медицинской помощи в разрезе того или иного случая. Каждая услуга должна быть стандартизирована, за что платит государство и что мы с вами получаем", - отметил глава Минздрава.

Он подчеркнул, что эти национальные стандарты должны быть утверждены на уровне государства и основываться на национальных протоколах лечения.

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"И это нормально, это делает любое государство, которое уважает себя. Этого всего у нас не существует, национального стандарта не существует", - констатировал Степанов.

Напоминаем, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что к 1 июня будет введено финансирование больниц на уровне 2019 года, главным закупщиком медицинских услуг остается НСЗУ.

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Минздрав, Лечение, Больницы, Максим Степанов.
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