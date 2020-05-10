Польша передала Черниговщине средства защиты в борьбе с коронавирусом

Новости Украины:Больницы Черниговщины получили более полутора тысяч защитных средств от Польши.

Представительство польского Фонда международной солидарности в Украине бесплатно передало больницам Черниговской области средства индивидуальной защиты для медиков.

Об этом Укринформу сообщили в фонде.

“Больницы получили более полутора тысяч защитных средств: комбинезоны, респираторы, перчатки и бесконтактные термометры. Эти необходимые во время пандемии средства предназначены для медиков Черниговской центральной больницы и районной больницы г. Мена”, - отметили в фонде.

В целом передано 550 защитных комбинезонов, 550 респираторов, 550 пар перчаток, четыре бесконтактных термометра, а также средства дезинфекции. Этот перечень был согласован с руководством больниц в соответствии с их потребностями. Общая стоимость помощи - 373 тыс. гривень.

Поддержка больницам предоставлена за счет средств программы “Польская помощь” МИД РП.

Как отмечается, Черниговская область является базовым регионом в Украине для реализации проектов представительства Фонда международной солидарности в рамках сотрудничества ради развития. Фонд активно сотрудничает с ОГА и ОТГ области с целью передачи польского опыта оказания социальных услуг. Нынешние вызовы заставили его модифицировать формат сотрудничества и перенаправить часть средств на поддержку больниц в противодействии COVID-19.

Ранее помощь от Фонда международной солидарности получали больнице Львовщины. В частности им были переданы три медицинских аспиратора, которые являются крайне необходимыми для спасения жизни больных COVID-19. На следующей неделе планируется передача медицинских средств больницам Киевщины.

Как сообщалось, за прошедшие сутки в Украине зафиксировано 515 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Всего с начала эпидемии заболели 14 710 человек. 376 пациентов умерли, 2909 - выздоровели.