Германия приглашает украинцев на работу

Новости Украины:Украина имеет ряд официальных запросов со стороны немецких властей.

Немецкие власти подали ряд запросов насчет приглашения на работу украинцев.

Об этом рассказал в интервью Радио Свобода посол Украины в Германии Андрей Мельник.

"Сейчас у нас идет такой прямой диалог по потребностям, которые немецкая сторона заявляет. А в последние годы десятки тысяч украинцев... Прежде всего это были студенты. Они приезжали в Германию во время сбора урожая. Не только клубники, но прежде всего спаржи и другой продукции сельского хозяйства в Германии. У нас есть ряд официальных запросов со стороны немецких властей", - отметил посол.

Он добавил, что сейчас речь идет о нескольких тысячах людей, в отношении которых сделаны запросы.

"Я убежден, что нам удастся именно благодаря этому системному взгляду найти такие решения, которые будут в интересах и самих украинских работников, и украинского государства, и наших немецких партнеров", - заявил дипломат.

Напомним, вице-премьер-министр Украины по европейской и евроатлантической интеграции Вадим Пристайко будет координировать взаимодействие с ЕС по организованному выезду за границу сезонных рабочих из Украины.