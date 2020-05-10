Минцифры подписало партнерство с ЮНИСЕФ

Новости Украины:Министерство цифровой трансформации начало сотрудничество с ЮНИСЕФ.

Министерство цифровой трансформации подписало меморандум о сотрудничестве с Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) в Украине.

Об этом информирует пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

«Партнерство подписали глава представительства ЮНИСЕФ в Украине Лотта Сильвандер и заместитель министра цифровой трансформации по вопросам евроинтеграции Валерия Ионан», - говорится в сообщении.

Отмечается, что первым совместным проектом является образовательный сериал «О кибербуллинге для подростков», который уже доступен на платформе «Дія.Цифровое образование».

По словам Валерии Ионан, каждый человек хотя бы раз в жизни сталкивалась с хейтом в соцсетях, получал агрессивные комментарии или сообщения. «С проявлением буллинга онлайн встречались треть опрошенных подростков в Украине в возрасте от 13 до 24 лет», - подчеркнула заместитель министра.

В свою очередь Лотта Сильвандер констатировала, что в новой реальности, вызванной COVID-19, миллионы детей временно заперты в своих домах с гаджетами.

«Мы должны позаботиться об их безопасности онлайн. И мы очень рады сделать это в такой интересный способ вместе с Министерством цифровой трансформации Украины», - отметила представитель ЮНИСЕФ.