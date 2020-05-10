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Эксперт объяснил, почему в Украине не отменяют карантин

Эксперт объяснил, почему в Украине не отменяют карантин
06:04 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новости Украины:Если ситуация резко ухудшится, у Украины не будет возможностей для ее контроля, объясняет эксперт.

Сегодня в Украине нет эпидемии коронавируса, однако угроза резкого скачка по примеру итальянского - сохраняется.

Об этом рассказал уполномоченный координатор Украинского медицинского экспертного сообщества Константин Надутый в эфире канала "Украина 24", пишет "Сегодня". Таким образом он прокомментировал продление карантина до 22 мая.

"Эпидемии в Украине нет. Есть риск эпидемического порога, чтобы, скажем, 30% школьников заболели. Но риск того, что может быть как в Италии, никуда не пропал. Это карантином перекрыли. Если пойдет итальянский сценарий, а он может быть, то не уверен, что всего хватит. Система в запущенном состоянии, врачи болеют", - заявил Надутый.

По его словам, в Украине "государственные мужи держат карантин, потому что боятся такого развития ситуации, как в Италии и Великобритании".

"Нет у нас таких технологических и инфраструктурных возможностей. Будут держать ограничения, чтобы нас не захлестнула волна", - пояснил эксперт.

Как сообщал УНИАН, Кабмин в марте ввел общенациональный карантин для противодействия распространению коронавирусной инфекции, после чего продолжил его до 11 мая. 4 мая правительство продлило карантин до 22 мая, сняв при этом ряд ограничений с 11 мая.

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Эпидемия, Эксперт, Карантин, Коронавирус, Covid-19.
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