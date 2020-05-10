Тепло и солнечно: Чем порадует погода сегодня, 10 мая

В ближайшие сутки в Украине ожидается преимущественно сухая погода с прохладной ночью и комфортной температурой днём, сообщил Укргидрометцентр.
Без осадков, лишь в восточных областях местами небольшой дождь.
Ветер преимущественно западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 5-10°; днём 16-21°, на Закарпатье и Прикарпатье до 24°.
Карта осадков 10 мая / windy.com
В Киеве в воскресенье без осадков; температура воздуха ночью 8-10°, днём 18-20°.
Карта ветров 10 мая / windy.com
По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 10 мая самая высокая температура воздуха днём была +28,7 в 1996г., самая низкая ночью -1,7 в 1912г.
Прогноз погоды на 10 мая, в городах Украины:
Ужгород – +23…+25, без осадков
Львов – +21…+23, без осадков
Ивано-Франковск – +21…+23, без осадков
Тернополь – +20…+22, без осадков
Черновцы – +22…+24, без осадков
Хмельницкий – +20…+22, без осадков
Луцк – +20…+22, без осадков
Ровно – +20…+22, без осадков
Житомир – +18…+20, без осадков
Винница – +19…+21, без осадков
Одесса – +17…+19, без осадков
Николаев – +19…+21, без осадков
Херсон – +19…+21, без осадков
Симферополь – +17…+91, без осадков
Кропивницкий – +18…+20, без осадков
Черкассы – +18…+20, без осадков
Чернигов – +17…+19, без осадков
Сумы – +16…+18, без осадков
Полтава – +17…+19, без осадков
Днепр – +17…+19, без осадков
Запорожье – +18…+20, без осадков
Донецк – +16…+18, без осадков
Луганск – +16…+18, дождь
Харьков – +16…+18, без осадков
Киев – +18…+20, без осадков
Погода 10 мая / meteo.gov.ua
В понедельник в Украине без осадков, только днём в Закарпатье и Прикарпатье кратковременный дождь, гроза.
Погода 11 мая / meteo.gov.ua
Ветер юго-западный, 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью 6-11°, днём 21-26°, в восточной части 18-23°.
В Киеве в понедельник без осадков; температура воздуха ночью около 10°, днём 22-24°.
8 мая на 09.00 температура воды в Чёрном и Азовском морях была 12-18°; в Днепре, возле Киева, 13°.