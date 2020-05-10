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Тепло и солнечно: Чем порадует погода сегодня, 10 мая

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Тепло и солнечно: Чем порадует погода сегодня, 10 мая
07:52 Сегодня Телеграф Фото: unsplash.com

Новости Украины:Теплая, солнечная погода порадует украинцев в ближайшие дни.

В ближайшие сутки в Украине ожидается преимущественно сухая погода с прохладной ночью и комфортной температурой днём, сообщил Укргидрометцентр. 

Без осадков, лишь в восточных областях местами небольшой дождь.

Ветер преимущественно западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 5-10°; днём 16-21°, на Закарпатье и Прикарпатье до 24°.

Карта осадков 10 мая / windy.com 

В Киеве в воскресенье без осадков; температура воздуха ночью 8-10°, днём 18-20°.

 

Карта ветров 10 мая / windy.com 

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 10 мая самая высокая температура воздуха днём была +28,7 в 1996г., самая низкая ночью -1,7 в 1912г.

Прогноз погоды на 10 мая, в городах Украины:

  • Ужгород – +23…+25, без осадков

  • Львов – +21…+23, без осадков

  • Ивано-Франковск – +21…+23, без осадков

  • Тернополь – +20…+22, без осадков

  • Черновцы – +22…+24, без осадков

  • Хмельницкий – +20…+22, без осадков

  • Луцк – +20…+22, без осадков

  • Ровно – +20…+22, без осадков

  • Житомир –  +18…+20, без осадков

  • Винница –  +19…+21, без осадков

  • Одесса – +17…+19, без осадков

  • Николаев – +19…+21, без осадков

  • Херсон – +19…+21, без осадков

  • Симферополь – +17…+91, без осадков

  • Кропивницкий – +18…+20, без осадков

  • Черкассы – +18…+20, без осадков

  • Чернигов – +17…+19, без осадков

  • Сумы – +16…+18, без осадков

  • Полтава – +17…+19, без осадков

  • Днепр – +17…+19, без осадков

  • Запорожье – +18…+20, без осадков

  • Донецк – +16…+18, без осадков

  • Луганск – +16…+18, дождь

  • Харьков – +16…+18, без осадков

  • Киев – +18…+20,  без осадков

 Погода 10 мая / meteo.gov.ua 

В понедельник в Украине без осадков, только днём в Закарпатье и Прикарпатье кратковременный дождь, гроза.

 

Погода 11 мая / meteo.gov.ua 

Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью 6-11°, днём 21-26°, в восточной части 18-23°.

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В Киеве в понедельник без осадков; температура воздуха ночью около 10°, днём 22-24°.

8 мая на 09.00 температура воды в Чёрном и Азовском морях была 12-18°; в Днепре, возле Киева, 13°.

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Украина, Погода, Тепло, Солнечно.
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