Тепло и солнечно: Чем порадует погода сегодня, 10 мая

Новости Украины:Теплая, солнечная погода порадует украинцев в ближайшие дни.

В ближайшие сутки в Украине ожидается преимущественно сухая погода с прохладной ночью и комфортной температурой днём, сообщил Укргидрометцентр.

Без осадков, лишь в восточных областях местами небольшой дождь.

Ветер преимущественно западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 5-10°; днём 16-21°, на Закарпатье и Прикарпатье до 24°.

Карта осадков 10 мая / windy.com

В Киеве в воскресенье без осадков; температура воздуха ночью 8-10°, днём 18-20°.

Карта ветров 10 мая / windy.com

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 10 мая самая высокая температура воздуха днём была +28,7 в 1996г., самая низкая ночью -1,7 в 1912г.

Прогноз погоды на 10 мая, в городах Украины:

Ужгород – +23…+25, без осадков

Львов – +21…+23, без осадков

Ивано-Франковск – +21…+23, без осадков

Тернополь – +20…+22, без осадков

Черновцы – +22…+24, без осадков

Хмельницкий – +20…+22, без осадков

Луцк – +20…+22, без осадков

Ровно – +20…+22, без осадков

Житомир – +18…+20, без осадков

Винница – +19…+21, без осадков

Одесса – +17…+19, без осадков

Николаев – +19…+21, без осадков

Херсон – +19…+21, без осадков

Симферополь – +17…+91, без осадков

Кропивницкий – +18…+20, без осадков

Черкассы – +18…+20, без осадков

Чернигов – +17…+19, без осадков

Сумы – +16…+18, без осадков

Полтава – +17…+19, без осадков

Днепр – +17…+19, без осадков

Запорожье – +18…+20, без осадков

Донецк – +16…+18, без осадков

Луганск – +16…+18, дождь

Харьков – +16…+18, без осадков

Киев – +18…+20, без осадков

Погода 10 мая / meteo.gov.ua

В понедельник в Украине без осадков, только днём в Закарпатье и Прикарпатье кратковременный дождь, гроза.

Погода 11 мая / meteo.gov.ua

Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью 6-11°, днём 21-26°, в восточной части 18-23°.

В Киеве в понедельник без осадков; температура воздуха ночью около 10°, днём 22-24°.

8 мая на 09.00 температура воды в Чёрном и Азовском морях была 12-18°; в Днепре, возле Киева, 13°.