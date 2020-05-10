Что можно и что нельзя делать 10 мая 2020 года

Новости Украины:10 мая — четвертое по счету воскресенье после Пасхи и посвящено оно чуду исцеления Христом.

Неделей в православии называется воскресный день. Это важный день для всех верующих.

Продолжается празднество Великой Пасхи Господней. 10 мая — важный день, в который необходимо будет вспомнить библейскую историю о больном человеке, исцеленном Иисусом Христом в Иерусалиме. В этот день можно отправиться в храм, чтобы причаститься и исповедаться.

Неделя четвертая: ее история и смысл в 2020 году

В Евангелие написано, что однажды Иисус Христос посетил Вифезду — место, в котором пребывали неизлечимо больные люди. В переводе это название означает "место исцеления". То было также местом продажи и покупки животных для жертвоприношений, место их омовения. Считается, что воды из этой купели были исцеляющими.

Он встретил там мужчину, который был полностью парализован на протяжении почти сорока лет. Иисус Христос сказал ему: "Встань, возьми постель свою и уходи". Именно так и случилось, но на вопрос о том, кто это был, он отвечал "не знаю". Награжден был такой милостью он за свою веру и добрые мысли. Мораль этой истории такова: человек может быть парализован телом, но не должен быть парализованным душой. Старайтесь оставаться добрыми и великодушными в любом состоянии — в здравии и в болезни, тогда Господь воздаст вам по заслугам вашим.

Душа человека — это человек, а болезнь — это его грехи. Исцелить эту болезнь может лишь вера. Очень важно не только признание вины, но и исправление, недопущение повторного греха. Именно это символизировало исцеление.

Традиции Недели четвертой

10 мая не обязательно посещать церковь, ведь многие богослужения сейчас проходят онлайн. В 2020 году, в условиях риска, можно помолиться и дома, отложив в сторону все свои мирские дела. Дома можно прочитать молитвы об исцелении, о здравии, счастье. Просите Бога о том, чего желает душа ваша больше всего.

Считается, что в этот день желательно не работать в поле или огороде, не заниматься домашними делами, не обременять себя лишними мирскими проблемами. Нужно провести день в молитве, духовных поисках, общении с близкими. Ограничений в плане еды 10 мая не будет.

В этот день важно избавиться от печали и не думать о плохом. Церковнослужители советуют проявлять больше внимания к близким, быть великодушными и добрыми, научиться прощать. Все благие дела поощряются, ведь это особый день, в который Господь еще более милостив к нам, нежели обычно.

Также 10 мая можно прочитать молитву "живые помощи". Она поможет вам исцелить сознание и тело, укрепить веру. Читайте ее каждый день, чтобы не падать духом и не отдаляться от Господа нашего.