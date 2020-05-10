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В Украине сегодня отмечают День матери

В Украине сегодня отмечают День матери
09:29 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: unsplash.com

Новости Украины:Сегодня в Украине отмечается День матери.

В Украине сегодня отмечается День матери.

Он установлен Указом Президента от 10 мая 1999 года и отмечается каждое второе воскресенье мая. В этот день поздравляют матерей и беременных женщин - будущих мам.

Этот праздник возник в США. Сначала это была идея пацифистов - отмечать его как день единства матерей в борьбе за мир. Но подобная концепция не имела широкой поддержки ни в США, ни в других странах. В 1907 году американка Анна Джарвис из Филадельфии в память о своей матери выступила с инициативой чествования матерей. Первым признал День матери официальным праздником штат Вирджиния в 1910 году. А в 1914-м президент США Вудро Вильсон объявил второе воскресенье мая национальным праздником в честь всех американских матерей.

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После завершения Первой мировой войны День матери начали отмечать и в некоторых европейских странах.

Сегодня День матери отмечается в 85 странах мира. Украинцы тоже присоединились к его празднованию, и произошло это в 1928 году, правда, не в Украине, а в Канаде. Инициатором стал Союз украинок Канады. В следующем году праздник отмечался уже и во Львове. Инициативу канадских женщин поддержала главный редактор еженедельника "Женская доля" Елена Киселевская. В 1929 году "Союз украинок" инициировал внедрение этого праздника на Тернопольщине. Организации "Просвита", "Родная школа", "Пласт", "Сокол" организовывали концерты, конференции, фестивали по всей Восточной Галичине. С тех пор День матери отмечали очень широко.

С установлением советской власти на западноукраинских землях праздник был запрещен. Лишь с 1990 года благодаря усилиям общественных организаций, в частности Союза украинок, Праздник матери вернулся в Украину.

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Украина, Праздник, День матери.
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