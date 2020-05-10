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Что носить летом 2020 года для привлечения удачи

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Что носить летом 2020 года для привлечения удачи
11:57 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:Чтобы быть готовыми заранее и знать, что носить летом, предлагаем познакомиться с основными стильными тенденциями и астрологическими рекомендациями.

От цветочных принтов и радужных цветов до фуксии и прозрачных вещей: мы собрали для вас самые ключевые тренды лета-2020 и нашла идеальную палитру цветов для привлечения удачи.

Летом астрологи и стилисты советуют раскрепоститься и стать смелее: в моде будут бельевые бра, жилетки, короткие юбки, вещи из прозрачных тканей и яркие цвета. Если вы к подобным экспериментам не готовы, рисковать своим настроением не обязательно: соответствовать модным трендам можно и сдержано. Среди концепций летнего сезона будет много практичных вещей, а также сбалансированных принтов, которые привлекут не только внимание противоположного пола, но и удачу. 

Модные тренды летнего сезона

Прозрачные вещи. Самым смелым стилисты советуют платья, накидки, юбки, блузки и даже костюмы из легких, струящихся, прозрачных тканей. Сочетать их лучше всего с привычными вещами.

Рукоделие. Всем поклонникам рукоделия летом 2020 года можно начать работу над образом мечты. В летнем сезоне любовь дизайнеров получили техники узелкового плетения, которые придают вещам детскую непосредственность.

Цветная кожа и цветочные принты. Летом можно добавить побольше красок в своей привычный гардероб при помощи разноцветной кожи и цветочных принтов. Все оттенки радуги — вот самые актуальные тона.

Жилетки. В новом сезоне нас ждет мода на классические деловые костюмы, но самыми актуальными становятся жилеты, придающие образу простоту и соблазнительность. Причем стилисты советуют носить их поверх легких воздушных топов и футболок.

Белые костюмы. В холодное время года любовь к столь непрактичным вещам не слишком практична, но летом белый костюм — отличное решение как для прогулки, так и для работы в офисе. Если ослепительно-белые тона вам не по душе, не менее модно и свежо будут выглядеть их вариации: от бежевого до нежно-розового.

Цвета, которые привлекут удачу летом 2020 года

Цвет одежды решает не меньше, чем качество материала и крой. Кроме того, мода на цвета меняется не так часто, и многие оттенки остаются в топе на несколько лет, уверенно превращаясь в классику. Важным нюансом при выборе цвета была и остается астрология.

Согласно восточному календарю, 2020 год — это год Белой Металлической Крысы. По словам астрологов, год связан с падениями и взлетами во всех сферах жизни. Стабилизировать беспокойную энергетику и поток событий можно при помощи цветов удачи. Предлагаем обратить внимание на 3 главных цвета летнего сезона.

Синий — самый гармоничный из актуальных летних цветов. Он способствует обучению, духовным практикам, творчеству и личностному росту. Это цвет спокойствия, честности, вдохновения и благословения. Кроме того, аксессуары в синей палитре будут защищать от любых невзгод и отрицательных энергий.

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Зеленый цвет привлекает удачу, покой, радость и понимание. Специалисты рекомендуют надевать больше зеленого на работу или совещания, потому что этот цвет способствует процветанию и успеху. Помимо этого, зеленый моно-лук — это очень элегантно. Но будет более современно добавить к палитре зеленого несколько деталей белого цвета.

Белый — символ света, любви, непорочности, надежды и счастливого будущего. Он легко стимулирует вдохновение, мудрость, доброту и оптимизм, что является залогом успеха. Тем более, белый — новый черный, и в него уже летом можно будет одеться с головы до ног, добавив аксессуары любых цветов.

В завершение важно заметить, что цвета удачи можно использовать не только для одежды: они идеально подойдут также для аксессуаров и даже для предметов интерьера. Надев счастливые цвета и учтя все модные тенденции, этим летом вы обязательно сможете избежать неприятных событий и привлечь удачу на свою сторону.

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