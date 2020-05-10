"Возможно, и детские сады откроем": Ляшко рассказал, когда украинцы смогут снять маски

Новости Украины:Ляшко сказал, когда украинцы смогут снять маски.

Масочный режим может завершиться до конца лета в случае уменьшения количества новых случаев COVID-19 в период карантина в Украине.

Об этом рассказал заместитель министра здравоохранения и главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в интервью РБК-Украина.

"Если число случаев будет идти к снижению, будет улучшаться, то, возможно, и не все лето мы будем ходить в масках, а достаточно быстро выйдем. Возможно, и детские сады откроем. Если будем видеть, что сезонность не влияет на распространение инфекции, тогда будет сложнее. Тогда будем балансировать на эти 350-500 случаев и маска станет с нами неотъемлемым "другом" до конца этого года", - сказал он.

По словам Ляшко, пока в стране действует карантин, до тех пор будет сохраняться требование носить маски, пользоваться антисептиками и придерживаться социальной дистанции.

Чиновник также подчеркнул, что следующий пересмотр карантина состоится 22 мая.

"...У нас разрабатывается поэтапный план выхода из карантина. Мы уже сейчас смягчаем ограничения с 11 мая. Следующий этап пересмотра карантина - 22 мая. Будем смотреть по развитию эпидситуации", - добавил главный госсанврач.

Как сообщалось, правительство с 12 марта ввело в Украине карантин с целью противодействия распространению коронавирусной инфекции COVID-19. В частности, были закрыты заведения торговли, кроме продуктовых магазинов, аптек, автозаправок и банков. Остановлена работа метрополитена в Киеве, Харькове и Днипре, движение наземного транспорта в городах, прекращено междугородное и межобластное автомобильное, железнодорожное и авиасообщение.

Кабинет министров 4 мая продлил действие карантина до 22 мая, но с 11 мая ограничительные мероприятия будут ослаблены.