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Ляшко об открытии метро: Планируется на четвертом этапе выхода из карантина

Ляшко об открытии метро: Планируется на четвертом этапе выхода из карантина
20:26 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ukrafoto.com

Новости Украины:Ляшко рассказал, когда заработает метро в Украине.

Открытие метрополитенов в Украине планируется на четвертом этапе выхода из карантина.

Об этом рассказал главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко в интервью РБК-Украина.

По его словам, для открытия метро нужно, чтобы в течение 10 дней подряд количество новых не связанных между собой случаев заболевания будет меньше, чем пять на область. Это касается, в частности, Киева, Харькова и Днепра.

Ляшко отметил, что принятие решения об открытии метро будет целиком зависеть от эпидемической ситуации в стране.

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Как сообщалось ранее, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что возобновление работы метрополитенов невозможно до 22 мая.

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Метро, Карантин, Виктор Ляшко, Коронавирус, Covid-19.
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