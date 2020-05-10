Новости Украины:Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко напомнил, что послабление карантина не отменяет правил безопасности по COVID-19.

Заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко напомнил о необходимости соблюдать противоэпидемические меры после ослабления карантина с 11 мая.

"11 мая в Украине будут ослаблены карантинные мероприятия. Сегодня нам очень важно найти баланс между сохранением жизни и здоровья людей и постепенным запуском экономики. Поэтому организация необходимых противоэпидемических мероприятий и их соблюдение является чрезвычайно важными вопросами"- написал он на своей странице в сети Фейсбук в воскресенье.

Ляшко подчеркнул, что постановлениями Главного государственного санитарного врача были утверждены временные рекомендации по организации противоэпидемических мероприятий при оказании услуг в условиях карантина.

В частности, постановления регламентируют правила, которые должны будут соблюдаться при оказании услуг в условиях карантина в парикмахерских и салонах красоты, при работе заведений общественного питания, в учреждениях торговли продовольственными и непродовольственными товарами, при осуществлении разрешенных видов деятельности, которые предусматривают прием посетителей в офисных помещениях, а также правила, которые должны соблюдаться при оказании стоматологической помощи в учреждениях стационарной психиатрической помощи и в учреждениях медико-социальной и социальной защиты населения.

"Послабление карантина не отменяет правил безопасности по COVID-19", - подчеркнул главный санитарный врач.

Как сообщалось, согласно проектам постановлений в этих учреждениях, в частности, должен быть организован температурный скрининг всех работников перед сменой, запрещено допускать к исполнению обязанностей работников с температурой выше 37,2 градуса или с признаками ОРВИ, прием клиентов должен осуществлять исключительно по предварительной записи с промежутком между клиентами в 15 минут, ожидание очереди осуществляется вне помещения с соблюдением дистанции 1,5 м.

Кроме того, на входе в заведение торговли или сферы услуг должны быть организованы места для дезинфекции рук, клиентов и посетителей можно допускать только в масках или респираторах, сотрудники учреждения работники обязаны использовать медицинские маски и одноразовые перчатки, а также проводить дезинфекцию и уборку после каждого клиента.