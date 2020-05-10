С Донбасса после восьми месяцев войны вернулись военные Нацгвардии

Новости Украины:Гвардейцы в эшелоне батальонно-тактической группы Бригады быстрого реагирования Национальной гвардии Украины вернулись с Донбасса.

Бригада быстрого реагирования Национальной гвардии вернулась домой после 8-месячной ротации на фронте.

Об этом сообщает пресс-служба Нацгвардии.

"Сегодня мужественные гвардейцы в эшелоне батальонно-тактической группы Бригады быстрого реагирования Национальной гвардии Украины вернулись домой. Воины бригады более полугода выполняли боевые задачи на опасном участке линии фронта в районе Светлодарской дуги", - говорится в сообщении.

Как отмечается, на вокзале бойцов встретил заместитель командующего НГУ генерал-лейтенант Юрий Лебедь. От имени командования Национальной гвардии Украины он поздравил бойцов с возвращением домой и поблагодарил их за успешное выполнение задач в зоне проведения ООС.

"Такая высокая боеспособность обеспечивается высокой боевой подготовкой и прогрессивным управлением Гостомельской бригады оперативного назначения. Она является уникальной, потому что штаб подразделения и структура управления одними из первых в Украине были сформированы по стандартам НАТО и в боевых условиях эффективность такого управления подтвердилась", - добавил Лебедь.

Как отметили в Нацгвардии, 89 военнослужащих, которые проявили себя во время выполнения боевых задач, получили поощрения и награды.

"Так, одного бойца наградили ведомственным поощрительным отличием Министерства внутренних дел Украины "Огнестрельное оружие". 20 военнослужащих получили разные награды министра внутренних дел Украины и 50 - были награждены ведомственным поощрительным отличием Национальной гвардии Украины - нагрудным знаком "За доблестную службу ". К тому же, 3 офицера и 15 военнослужащих военной службы по контракту получили досрочные воинские звания", - добавили в пресс-службе.

Как отмечается, теперь гвардейцев ждет обязательная психологическая реабилитация.

"Эта ротация принесла бригаде и болезненные потери. Так, во время минометного обстрела сержант роты разведки Сергей Михальчук прикрыл своим телом боевого собрата, приняв на себя основную волну обломков, от которых погиб. Он был награжден званием "Герой Украины" (посмертно). Также старший лейтенант Александр Маркив героически погиб во время обстрела позиций ОС, корректируя огонь бригады по противнику. Награжден орденом "За мужество" (посмертно)", - отметили в пресс-службе.

Бригада быстрого реагирования Национальной гвардии Украины, которая дислоцируется в Гостомеле, была создана в 2015 году для отражения гибридной угрозы и создавалась с учетом опыта ведущих стран НАТО. Бригада приступила к выполнению боевых задач в зоне АТО осенью 2016 года. Ротация в районе Светлодарской дуги для бригады началась в сентябре 2019 года. За 8 месяцев, проведенных на горловском направлении, военнослужащие в/ч 3018 успешно отбили все попытки российско-террористических формирований прорвать первый рубеж обороны Объединенных Сил. Военные противодействовали террористическим формированиям так называемых «ЛНР» и «ДНР», в частности, и боевикам «Сомали» и кадровым российским военнослужащим.