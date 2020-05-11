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Шмыгаль: Мы должны научиться жить и работать в условиях пандемии

Шмыгаль: Мы должны научиться жить и работать в условиях пандемии
00:06 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины:Денис Шмыгаль рассказал, при каких условиях следующий этап послаблений карантина наступит быстрее.

Премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал ослабление карантинных ограничений 11 мая и рассказал, при каких условиях следующий этап послаблений наступит быстрее.

Об этом Премьер написал на своей странице в Facebook.

Глава правительства напомнил, что уже с понедельника в Украине будут частично сняты некоторые ограничения и начнет работать концепция адаптивного карантина.

"Это означает, что местная власть, учитывая эпидемическую ситуацию в каждом конкретном регионе, сможет оставлять в силе определенные ограничения. Простой пример: Правительство разрешило открыть магазины в ТРЦ, а также салоны красоты. Городская власть Киева решила подождать с открытием ТРЦ, а городская власть Львова считает, что открывать парикмахерские пока рано. Это ответственная позиция руководителей городов. Они руководствуются цифрами Минздрава и динамикой распространения болезни", - говорится в сообщении.

Шмыгаль поблагодарил всех украинцев, которые придерживаются карантинных правил на протяжении двух месяцев.

"Я знаю, что это было не просто, однако вы действительно спасли тысячи жизней и позволили лучше подготовить нашу медицинскую систему к вызовам пандемии. Сейчас наступает самый ответственный момент, ведь ослабление карантина не означает, что коронавируса больше нет, или он стал менее опасным", - подчеркнул он.

По его словам, люди должны научиться жить и работать в новых условиях.

"Это ключевое условие, при котором карантин не будет усилен, а следующий этап послаблений наступит скорее", - резюмировал Премьер.

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Карантин, Коронавирус, Денис Шмыгаль, Covid-19.
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