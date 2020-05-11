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Украина почтила память жертв концлагеря "Эбензее” в Австрии (Фото)

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Украина почтила память жертв концлагеря "Эбензее” в Австрии (Фото)
01:19 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:Дипломаты Постоянного представительства Украины почтили память украинцев, которые погибли в концлагере “Эбензее”.

Несмотря на вызванные пандемией коронавируса ограничения, дипломаты Постоянного представительства Украины при международных организациях в Вене и члены их семей почтили в воскресенье память погибших украинцев и других узников концлагеря "Эбензее" (Ebensee) в Верхней Австрии.

Об этом сообщает собственный корреспондент Укринформа в Республике Австрия.

"Мы собрались здесь, чтобы почтить память сыновей и дочерей Украины, которые погибли в концлагере “Эбензее” - одном из филиалов концлагеря “Маутгаузен”. Здесь погибли, по разным оценкам, несколько тысяч украинцев", - заявил Постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цимбалюк.

Из-за COVID-19 в Австрии, как и в других странах отменены массовые мероприятия, существуют ограничения собраний. Украинская дипломатическая миссия решила не отказываться от чествования памяти погибших узников в концлагере "Эбензее", придерживаясь при этом необходимых мероприятий, в частности, по хранению дистанции между участниками чествования.

"Мы не могли не почтить память наших соотечественников, особенно в эту юбилейную дату 75-годовщины освобождения концлагеря. Год за годом украинский венок находил свое место здесь возле памятника украинцам, и в этом году мы не могли позволить его отсутствие. Но при этом – с соблюдением существующих в Австрии ограничительных мер", - заявил посол.

Украинская делегация, в частности, возложила венки и цветы к памятнику украинским жертвам концлагеря. Он был торжественно открыт в 1995 году, на сделанном из гранита кресту содержится надпись на украинском и немецком языках: “Сынам Украины – жертвам концлагеря Эбензее".

Также цветы были возложены к национальным памятникам других государств с целью чествования памяти представителей других национальностей, которые погибли в этом лагере смерти.

Концлагерь "Эбензее" был одной из крупнейших филиалов "Маутгаузена". В рабских условиях в туннельных комплексах работали более 20 тысяч заключенных, четверть из которых составляли заключенные с СССР.

Напоминаем, ранее 5 мая представители Посольства Украины в Австрии почтили память жертв концентрационного лагеря "Маутгаузен", на месте которого сейчас создан мемориальный комплекс.

"Маутгаузен" был единственным концлагерем на территории Рейха, по нацистской классификации принадлежал к "категории III". Эта категория означала – "истребление через труд". Условия содержания в лагере были самыми тяжелыми в системе нацистских концлагерей. За время существования концлагеря через него и более 50 его филиалов прошли порядка  200 тысяч заключенных 40 национальностей. Всего в концлагере "Маутгаузен" и его филиалах с 1938 года и по 5 мая 1945 года погибли около 120 тысяч человек.

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Украина, Австрия, Концлагерь, Эбензее.
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