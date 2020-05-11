Максимов день: приметы и обряды 11 мая

Новости Украины:По приметам на 11 мая судили о лете и об урожае.

Традиции на 11 мая

Считалось, что теплый ветер в этот день приносит здоровье. Со специально изготовленными ладанками выходили на перекрестки и дожидались попутного теплого ветра с юга, который приносил с собой здоровье. Его надо было поймать в обетную ладанку, которую после надевали на больного или носили на гайтане рядом с крестом.

В этот день можно было лечить больных лихорадками. Делали это при помощи березового сока и отваров первых лечебных трав - крапивы, мать-и-мачехи, подорожника. Перед этим больных купали в дождевой воде или вытирали сбереженным мартовским снегом - но делать это можно было только в ясный и теплый день, который всегда предвещал выздоровление. В туманные и холодные дни проводить лечение было нельзя.

Березовый сок считался почти универсальным лечебным средством - его использовали при цинге, отеках, анемии, фурункулезе, артритах, подагре, ангине, как мочегонное. Самый вкусный и целебный сок течет в верхних ветках дерева, и если суметь добраться до них, то именно таким соком и следует лечить больных. Однако в туманный и дождливый день березовый сок собирать не рекомендовалось. В эту ночь наблюдали за погодой: если ночь теплая и звездная - это к урожаю; ясный восход солнца - к ясному и солнечному лету.

Приметы на 11 мая

На Максима ветер-тепляк - здоровяк.

Пришел Евсей - овсы отсей.

Овес не князь, любит грязь (сырую землю).

Щедра весна на тепло, да скупа на время (много дел в поле и огороде).

Жаворонок запел - за плуг берись.

Когда береза станет распускаться - сей овес.

Когда крылатые муравьи показались - сей овес.

Когда распускается дуб, начинай сеять горох.

Рябина цветет рано - много овса будет.

Сей овес в грязь - будешь князь.

Небольшое понижение температуры и рост атмосферного давления еще до окончания дождя - к улучшению погоды.