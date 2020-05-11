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Знаки зодиака, которые никогда не предадут

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Знаки зодиака, которые никогда не предадут
09:26 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:Астрологи назвали несколько Знаков, которые чаще других проявляют верность и никогда не предают.

Порой очень сложно сказать сразу, будет ли человек верным другом или второй половинкой.

У каждого из Знаков Зодиака есть свои ужасные привычки. С любыми недостатками можно ужиться, но меньше всего люди любят предательства и ветреность. Четыре Знака, о которых пойдет речь далее, лишены склонности к этим порокам.

Овен

Овны не кажутся верными и преданными, но это лишь на первый взгляд. Наблюдатель со стороны видит лишь самолюбие Овна и его неуступчивость в спорах, но под этой не самой простой поверхностью скрывается чуткий и добрый человек, который не станет предавать друга или любимого человека ради собственной выгодны. Овны как никто другой ценят простую человеческую доброту и всегда готовы ею делиться с окружающими.

Стоит отметить, что даже если кто-то обижает их словом или делом, они не отворачиваются от этого человека. Девизом Овнов можно назвать фразу: «Если друзья, то навсегда». Чтобы такой человек отвернулся от вас, нужно очень сильно постараться. Овны являются верными и в любви.

Дева

С Девами всё немного сложнее — что, впрочем, неудивительно, ведь этих людей простыми назвать язык не повернется. Верность Дев безоговорочна и тверда, но только в том случае, если они будут на сто процентов уверены в том, что человек, которому они преданы, не будет сам строить козни у них за спиной.

Иными словами, Девам необходимо доказательство того, что они верны вам не просто так. Эти люди не будут тратить свои силы на тех, кто не готов делать то же самое для них. Если вы доказали и показали Девам, что вам можно доверять, можете не переживать, что в трудной ситуации они вас бросят и скажут, что каждый сам за себя.

Скорпион

Скорпионы знают, что такое обязательства и нормы морали. Они мечтают о человеке рядом, который поможет им в тяжелой ситуации, окружит их теплом и любовью. Именно поэтому они делают это первыми. Что самое приятное, Скорпионы — самые настоящие однолюбы, так что сомневаться в их верности точно не стоит.

Даже в дружбе они предпочитают моногамию — у Скорпионов есть единственный лучший друг или максимум двое, потому что ни не могут дарить всех себя сразу многим. Это отличные друзья, на которых можно рассчитывать в трудную минуту и которые никогда вас не предадут. Они почтут за радость помочь вам и прийти на выручку, когда вам плохо. Стоит отметить, что они также относятся к самым ревнивым Знакам Зодиака, так что лучше их не обижать и не заставлять сомневаться в вас даже на секунду.

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Козерог

Козероги чем-то похожи в плане преданности на Дев, что можно объяснить их принадлежностью к стихии Земли. Козероги не могут начать доверять человеку просто так, без причины. Вы можете рассчитывать на их верность, доброту и отзывчивость только в том случае, если вы давно знакомы.

Вам не нужно им что-то доказывать — важно просто быть рядом как можно дольше, чтобы они к вам привыкли. Они не любят отпускать людей, с которыми у них тесная связь, поэтому они вас не предадут, не обманут и не воспользуются вашим доверием в своих целях. Козероги — одни из самых лучших друзей и одни из самых верных людей на планете по мнению экспертов.

Теперь вы знаете, какие люди с большей вероятностью будут отличными друзьями или второй половинкой. Но не забывайте, что в таких вопросах важно оценивать все переменные. Перед началом отношений стоит проверять совместимость, чтобы избежать разочарований.

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Отношения, Знаки Зодиака, Астрология, Предательство, Зодиак, Знаки которые не предадут.
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