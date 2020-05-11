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Ретроградная Венера с 13 мая по 25 июня: что запрещено делать

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Ретроградная Венера с 13 мая по 25 июня: что запрещено делать
14:05 Сегодня Телеграф Фото: pinterest.com

Новости Украины:О том, как использовать это время с пользой и от чего нужно отказаться, рассказывают астрологи.

Венера отправится в ретроградный путь 13 мая, а значит, пришло время учесть все риски, ведь многое, к чему мы давно привыкли, начнет нас раздражать. 

Венера покровительствует любви, деньгам и творчеству. В период ее ретроградного движения нас ждет нестабильное время во всех этих сферах. Оно может характеризоваться ссорами, проблемами и разочарованиями. Мы будем находиться в теневом периоде ретроградной Венеры с 13 мая по 25 июня, а это значит, что в жизнь многих людей в это время ворвутся путаница, смешанные эмоции, проблемы в любви, карьере и внутреннем мире. Эксперименты со своей судьбой могут привести к печальным последствиям. Чтобы провести это трудное время достойно и суметь улучшить свою жизнь, старайтесь придерживаться астрологических инструкций.

Что нужно успеть на ретроградной Венере

Регрессивный период Венеры — благоприятное время, чтобы исправить все неудовлетворительные результаты ранее совершенных действий, чтобы вернуться к своему прежнему образу жизни. Все, что до этого, по вашему мнению, было не завершено, не доделано, сделано не так, при разумном подходе может быть исправлено. Но будьте бдительны: Венера коварна, и многие ваши желания могут отличаться от привычных, поэтому не спешите принимать судьбоносные решения, а займитесь переоценкой планов и планированием перемен.

Особого внимания с 13 мая по 25 июня потребует личная жизнь. Венера в ретро-фазе подарит шанс улучшить отношения со второй половинкой, наполнить их новым смыслом и пробудить страсть. Эксперты советуют не лениться и посвящать партнеру больше времени. Поможет Венера и тем, кто по каким-то причинам никак не может расстаться с прошлым. Если есть возможность встретиться с бывшим партнером, ей стоит воспользоваться: это поможет обсудить все проблемы, отпустить, простить, а возможно и вернуть былые отношения.

Ретро-Венера способствует и наведению порядка в финансовой сфере. Астрологи советуют пересмотреть бюджет, вспомнить о 5 законах привлечения денег, а также начать вести дневник расходов, чтобы сформировать более ответственный подход к деньгам.

Что нельзя делать с 13 мая по 25 июня

Самая главная рекомендация астрологов — не воспринимать волнообразное настроение и часто меняющиеся мысли всерьез. Все, с чем вы столкнетесь с 13 мая по 25 июня, не стоит принимать близко к сердцу. Подождите, пока Венера вернется к прямому движению: только тогда удастся понять, что многое из происходившего было временным помрачением ума.

Не принимайте поспешных решений. Период ретроградной Венеры — опасное время, проверяющее людей, стоящих на перепутье, на прочность. Поскольку Венера в этот период вскрывает все проблемы и страхи, нужно внимательно понаблюдать за своей жизнью, прежде чем принять окончательное решение. Главное — не идти наперекор обстоятельствам и не принимать решений на эмоциональном подъеме. Лучше "худая" стабильность, чем открытый хаос.

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Астрологи советуют подготовиться и к тому, что появится одержимость любовью. Многие станут в это время чрезмерно влюбчивыми. Однако вы совершите роковую ошибку, если на ретро-Венере вступите в новые отношения. Есть большой риск, что после того, как Венера вернется в директ, вы пожалеете о содеянном, взглянув иными глазами на свой выбор. Обычно отношения, начатые на ретро-Венере, говорят о незрелости пары и импульсивности выбора. Правда, встреча с судьбой также возможна, поэтому не стоит полностью останавливать развитие личной жизни — просто не погружайтесь в это слишком глубоко.

Это же касается спонтанных решений относительно работы, имиджа, карьеры. Пока Венера находится в обратном движении, полезно планировать любые изменения, но с их воплощением разумнее подождать. Слишком велика опасность в будущем разочароваться. Поэтому без острой необходимости не принимайте важных решений.

Знаки Зодиака, особенно чувствительные к влиянию Венеры (Овен, Телец, Дева, Весы, Скорпион, Рыбы), могут ощутить пессимизм, спад мотивации и вдохновения. Астрологи не советуют корить себя за подобные настроения и насильно принуждать себя к чему-то. Лучше взять паузу и найти время для качественного отдыха.

Период ретро-Венеры — не самое легкое время для каждого из нас, но так или иначе, он предоставит нам множество возможностей развернуть жизнь в лучшую сторону. Не переживайте, если на вас обрушатся проблемы — это всего лишь сигнализирует о том, что некоторые сферы жизни требуют активной работы.

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Астрология, Венера, 13 мая, Ретроградный период, Май 2020, Ретроградная Венера, Период ретро-Венеры.
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