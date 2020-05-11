Карантин: на совещании у Зеленского обсудили планы по смягчению

Новости Украины:В Украине при введении адаптивного карнатина маски и социальная дистанция будут обязательными.

При внедрении адаптивного карантина маски и социальная дистанция будут обязательными.

Об этом речь шла во время традиционного селекторного совещания под председательством Президента Украины Владимира Зеленского по предотвращению распространения коронавируса, сообщается на сайте главы государства.

"На совещании обсудили планы по смягчению карантина. При внедрении адаптивного карантина маски и социальное дистанцирование будут обязательными - во избежание вспышек COVID-19", - говорится в сообщении.

Отмечается также, что в ходе совещания Зеленскому доложили о готовности больниц к принятию больных и последнюю статистику по распространению инфекции. Ему также сообщили, что уровень смертности от COVID-19 в Украине невысокий - 2,6%.