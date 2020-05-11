Карантин в Украине: инфекционист рассказала, как снизить риски после выхода

Новости Украины:Ольга Голубовская рассказала, что наибольшие риски после выхода из карантина связаны с пребыванием в многолюдных помещениях.

Заслуженный врач Украины, инфекционист Ольга Голубовская рассказала, что наибольшие риски после выхода из карантина связаны с пребыванием в многолюдных помещениях, поэтому лучше выходить на работу группами.

Об этом она сказала в интервью онлайн-журналу Vogue UA.

"Основные риски после того, как мы начнем выходить из карантина, связаны, в первую очередь, с нахождением в помещениях, где много людей. Надевайте маску обязательно – это первое правило. Продолжайте дезинфинцировать руки", - сказала Ольга Голубовская

По ее словам, социальная дистанцированность и привычка все дезинфицировать должны остаться с нами надолго.

"Что касается работы в оупенспейсах, популярных сегодня, то тут действует одно правило: чем меньше людей находится с вами в офисе, тем меньше вероятность заболеть. Если у вас есть возможность выходить на работу группами – сегодня пять человек, завтра другие пять, а остальные работают удаленно – то это будет самым правильным вариантом", - добавила инфекционист.

Она также пояснила, что если человек сидит за столиком на улице и вокруг него нет людей ближе, чем на полтора метра - он может сидеть без маски.

Как сообщалось, с 11 мая в Украине ослабляют карантин, начнут работать летние площадки в кафе и ресторанах.