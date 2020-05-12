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В Украине заработали сервисные центры МВД

В Украине заработали сервисные центры МВД
13:43 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: МВД

Новости Украины:Сегодня, 12 мая, на фоне ослабления карантина начали свою работу сервисные центры Министерства внутренних дел.

Предварительная регистрация в электронные очереди в сервисных центрах МВД Украины временно недоступна из-за технических проблем.

Об этом информирует Главный сервисный центр МВД в Facebook.

"Друзья, извиняемся за неудобства - сейчас онлайн-запись доступна только для записи в сервисные центры МВД г.Киева и Днепропетровской области", - говорится в сообщении.

Для того, чтобы записаться в очередь на получение услуги сервисного центра МВД, гражданам необходимо позвонить на справочный телефон Регионального сервисного центра МВД в том регионе, где то или иное лицо проживает.

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В Главном сервисном центре МВД уверяют, что «наши специалисты работают 24/7 для того, чтобы онлайн-запись была доступна для всех регионов».

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МВД, Карантин, Сервисные центры, Сервисные центры МВД.
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