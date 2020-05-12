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УПЦ МП о карантине: Кабмин упустил религиозную сферу жизни украинцев

УПЦ МП о карантине: Кабмин упустил религиозную сферу жизни украинцев
14:15 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:Кабмин не учел религиозную сферу жизни украинцев в этапах послабления карантина, заявляют в УПЦ(МП).

 В этапах послабления карантина Кабинет министров Украины учел разные сферы, но упустил религиозную сферу жизни украинцев, заявил управляющий делами УПЦ (МП) митрополит Антоний (Паканич).

"Я имею информацию только ту, которая публикуется в СМИ. Насколько мне известно, из пяти этапов, которые запланированы по послаблению карантина, нигде религиозная часть дня не зафиксирована. Это удивительно! Потому что, с одной стороны, мы говорим, что Украина - очень религиозная страна, но с другой стороны, видим, что послабление карантина касается почти всех сфер деятельности, даже артистической - есть оценка и по циркам ... Но почему-то о Церкви забыли" - цитирует митрополита Антония центр информации УПЦ(МП).

Архиерей подчеркнул, что многих верующих людей Украины волнует вопрос, когда Церкви разрешат ослабить карантин.

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Митрополит Антоний также рассказал, какие действия предприняли представители Церквей, чтоб решить вопрос с открытием храмов после карантина.

Вопрос открытия Киево-Печерской лавры на данный момент пока не решен и УПЦ ожидает соответствующего решения властей.

"Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций направил в Кабинет министров свои предложения, но я пока не знаю реакции на них. Это общая позиция всех религиозных организаций и конфессий, Которые входят во Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций", - сказал иерарх УПЦ (МП).

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Кабмин, УПЦ МП, Церковь, Карантин.
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