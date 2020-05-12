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В Минобразования назвали даты проведения ВНО

В Минобразования назвали даты проведения ВНО
14:56 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:Проведение внешнего независимого оценивания (ВНО) в Украине запланировано на период с 25 июня по 17 июля.

Внешнее независимое оценивание пройдет с 25 июня по 17 июля, заявляет исполняющая обязанности министра образования и науки Любомира Мандзий.

По ее словам, накануне ВНО должно состояться пробное тестирование.

"Планируем провести ВНО с 25 июня до 17 июля. Перед этим, 15-17 числа, мы должны провести пробное тестирование. Чтобы это было безопасно, мы работаем над алгоритмом, который должен одобрить государственный санитарный врач", - сказала Мандзий.

Также в МОН сообщили, что в ближайшее время университеты должны опубликовать условия и сроки приема на учебу абитуриентов.

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"Что касается выпускников с временно оккупированных территорий, они поступают по другой процедуре. Только отдельные категории по желанию могут пройти ВНО", - отметила и.о. министра.

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ВНО, Минобразования, Карантин, Любомира Мандзий.
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