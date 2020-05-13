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В Минздраве назвали новые даты ослабления карантина

В Минздраве назвали новые даты ослабления карантина
10:45 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:Степанов сообщил, что правительство имеет контрольные даты по смягчению карантина: это 22 мая, соответственно затем 1 июня, 11 и так далее.

Министерство здравоохранения Украины до конца недели представит алгоритм снятия карантинных ограничений, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве в среду.

"У нас есть четкий алгоритм снятия ограничений, это показатели, которые будут влиять на снятие карантина. Также согласно этим показателям у нас есть прогнозированные даты, когда мы можем достичь этих показателей. Это контрольные даты, которые мы разработали для себя – 22 мая, 1 июня, 11 июня",- сказал он.

По его словам, на ближайшем заседании Кабинета министров будет принято постановление относительно алгоритма Минздрава о снятии карантина. Также открытие детских садов планируют представить на этой неделе.

"Я думаю, что уже на этой неделе сегодня-завтра мы презентуем все это. Мы считаем, что мы будем обращаться к правительству, чтобы было утверждено это соответствующим постановлением", - заявил Степанов.

Смягчение карантина в Украине - что разрешают с 11 мая

Напомним, за минувшие сутки коронавирусом в Украине заразились 402 человека, а общее количество инфицированных достигло 16 425 человек. Таким образом число зараженных растет после двухдневного спада.

Отметим, что власти неоднократно заявляли, что смягчение карантина возможно только при условии снижения числа зараженных коронавирусной инфекцей.

Как сообщалось, правительство с 12 марта ввело в Украине карантин с целью противодействия распространению коронавирусной инфекции COVID-19. В частности, были закрыты заведения торговли, кроме продуктовых магазинов, аптек, автозаправок и банков. Остановлена работа метрополитена в Киеве, Харькове и Днепре, движение наземного транспорта в городах, прекращено междугороднее и межобластное автомобильное, железнодорожное и авиасообщение.

Кабинет министров 4 мая продлил действие карантина до 22 мая, но с 11 мая ограничения будут ослаблены.

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Минздрав, Кабмин, Карантин, Коронавирус, Максим Степанов, Covid-19.
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