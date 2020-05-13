В Украине уменьшается количество больных пневмонией

Новости Украины:. В Украине количество ПЦР-тестирований на COVID-19 у больных пневмонией уменьшилась до 250-300 человек в сутки.

В Украине наблюдается снижение количества больных пневмонией, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве в среду утром.

"Мы увеличили количество ПЦР-тестирований на коронавирус до 8 тыс. в сутки, но уже три недели подряд не превышается количество больных более 600. Кроме того, есть хорошая статистика относительно больных пневмонией. Если раньше мы тестировали около 800-900 чел. с пневмонией в сутки, то сегодня это количество не превышает 250-300 чел., а тестируем мы абсолютно всех. То есть, мы видим снижение больных пневмонией. Все-таки карантинные меры дают свой эффект", - сказал он.

Как сообщалось, всего в Украине за минувшие сутки зафиксировано 402 новых случая заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, 14 человек из числа ранее заболевших скончались, 343 выздоровели. В настоящее время в Украине болеет COVID-19 12 тыс. 270 чел., что на 45 больше, чем сутками ранее.