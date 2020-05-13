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В Украине в правительстве рассказали о "лице безработного"

В Украине в правительстве рассказали о "лице безработного"
15:38 Сегодня Телеграф УНН Фото: unsplash.com

Новости Украины:В Украине большинство людей ищет занятость в сферах торговли и ремонта, сельском хозяйстве, перерабатывающей промышленности и государственном управлении.

На бирже труда в Украине большинство людей ищет занятость в сферах торговли и ремонта, сельском хозяйстве, перерабатывающей промышленности и государственном управлении.

Об этом на заседании правительства Украины заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко.

"О "лице безработного", кто у нас зарегистрирован на бирже труда. В первую очередь это такие сектора как торговля и ремонт - 18%, сельское хозяйство, перерабатывающая промышленность и государственное управление. Относительно образовательной характеристики мы видим много людей, имеющих высшее образование, практически 49%", - сказал Петрашко.

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По его словам, уровень пособия по безработице в 61% случаев составляет более 1800 грн.

"О возрасте, мы видим достаточно равномерное распределение с преобладанием 42 человек более 45 лет, что также является ожидаемым", - отметил министр.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины прогнозирует рост безработных в Украине в этом году до 9,4%.

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