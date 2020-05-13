Зеленский: в Зоне отчуждения ЧАЭС все пожары в лесных массивах ликвидированы

Новости Украины:Владимир Зеленский поблагодарил сотрудников ГСЧС за ликвидацию пожаров в Чернобыльской зоне отчуждения и большинства очагов огня в Житомирской области.

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил сотрудников Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям за ликвидацию пожаров в Чернобыльской зоне отчуждения и большинства очагов огня в Житомирской области.

"Сейчас я хочу, прежде всего, поблагодарить наших пожарных и спасателей.

Последние дни тема пожаров потеряла хайп для некоторых СМИ и постепенно исчезла из информационного пространства.

Тем не менее, наши пожарные и спасатели продолжали свою ежедневную работу. И по состоянию на сегодня в Житомирской области ликвидировано большинство очагов огня, а на территории Зоны отчуждения все пожары в лесных массивах ликвидированы. Спасибо за вашу тяжелую работу", - сказал он в видеообращении к украинцам в среду.