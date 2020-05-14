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Четверг, 14.05.2020
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Ляшко: Я не буду поддерживать введение спецпропусков в метро

Ляшко: Я не буду поддерживать введение спецпропусков в метро
00:21 Сегодня Телеграф УНН Фото: Твиттер

Новости Украины:Ляшко не поддерживает введение спецпропусков в метро.

Главный санитарный врач Украины не поддерживает введение спецперепустук в метро, так как они влияют большое скопление людей перед входом, что намного хуже чем то, что происходит на перронах или в вагонах.

Об этом он сообщил в эфире Украинского радио, передает УНН.

"Я, как главный санитарный врач Украины, не буду поддерживать введение спецпропусков в метро, поскольку есть опыт других стран, и видим, что такое спецпропуска, как они влияют на скопление людей перед входом, то, что там происходит наверное гораздо хуже, чем будет в вагоне или на перроне в метрополитене", - отметил он.

Кроме того, Ляшко прокомментировал просьбу мэра Киева Виталия Кличко об открытии метро 25 мая.

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"Относительно открытия 25 мая просьбу он (мэр Киева Виталий Кличко - ред.) подал, мы будем ее рассматривать и одобрять, учитывая эпидситуации и наши этапы выхода из карантина, которые будут учитывать адаптивность. Мы говорим о трех городах - Днепр, Харьков и Киев, и я не могу гарантировать, что они три откроются в один момент. Мы на правительстве примем решение, что такого числа на третьем этапе мы позволяем открывать, но это не значит, что три города сразу откроют, поскольку в каждом из них может быть разная эпидситуация, и это трудно спрогнозировать", - добавил он.

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Минздрав, Метро, Виктор Ляшко, Коронавирус.
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