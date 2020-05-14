Еремей-запрягальник: приметы и обряды на 14 мая

Новости Украины:Cвятой этого дня, Иеремия, в народном календаре значился Запрягальник или Запашник.

Традиции 14 мая

14 мая (1 мая по старому стилю) православная церковь отмечает память одного из самых выдающихся пророков Ветхого Завета Иеремии, книга которого является самой большой по количеству стихов из всех пророческих книг.

Иеремия родился примерно в середине VII века до Рождества Христова. В это время Ассирия начала терять могущество, а власть Вавилона усиливалась. В 605 году вавилонские войска разбили египтян, и Иудея стала данником Вавилона. Цари Иудеи пытались найти поддержку у Египта.

Про этот день говорили: самая ленивая соха — и та в поле. Святой Иеремия получил у народа название Запрягальника, или Запашника, так как обыкновенно именно в это время начинались важнейшие, самые тяжелые и изнурительные как для земледельца, так и для рабочего скота работы. Крестьяне с первой майской росой выходили сеять, перед выходом в поле отслужив, по традиции, молебен пророку Иеремии.

Вступив на поле, засевальщики — обычно это были хозяева — молились на запад, восток и юг, бросали на каждую сторону по горсти жита с низкими поклонами и потом уже начинали работу. Считалось, что если этот день будет погож, то все время для хлебной уборки будет хорошее.

Приметы на 14 мая

Если 14 мая светит солнце, то и лето будет ясное.

Теплый вечер и тихая звездная ночь — к ветреному сухому лету.

Если этот день хороший, то урожай предстоит убирать в сухие дни.

Непогода 14 мая сулит холодную и суровую зиму.

Скучившиеся облака поднимаются очень высоко — к сильному дождю в ближайшее время.

Если солнце взошло ясно, то быть и всему лету ясным.

На Еремея непогода — всю зиму промаешься (будет суровая зима).

Коли на Еремея погоже, то и уборка хлеба пригожа