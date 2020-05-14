У кого сегодня день ангела: значение имени и лучшие поздравления

Имя Нина имеет различные версии происхождения. В иврите существует слово "нин" – правнук, которое в женском роде звучит как Нина, что означает, соответственно, "правнучка". Вероятно, сотни лет назад, когда продолжительность жизни людей была гораздо меньше, чем сейчас, дожить до правнуков было большой редкостью, и такие случаи обязательно отмечались в виде особенного имени для правнучки.
В языке кечуа имя Нина означает "пожар" или "тлеющие угольки". Так называются коренные народы Анд, а также слово используется как женское имя. В шумерском языке Нин ("госпожа") – элемент имён богинь. Имя Нинос носил мифический основатель Ниневии и Ассирийской империи. Самая распространённая версия происхождения имени Нина связана именно с основателем Ассирийского государства ("царственная", "великая"). Имя Нина носила племянница патриарха Ювеналия, который донёс до народов Грузии христианство, и в переводе с грузинского это имя означает "юность".
С арабского языка это имя переведут как "польза", с испанского – "девочка", в Америке его толкуют как "сильная". Имя Нина очень часто употребляется как сокращённая или уменьшительно-ласкательная форма разных имён, например, Антонина, Нинель, Катрина, Джованнина, Ангелина, Аннет, Аннина, Николина (Николь), Мартина, Стефания, Севастьян и другие.
В Нине обострено чувство самолюбия, именно оно не дает ей быть отстающей, но вот быть лидером Нина не хочет, предпочитает золотую середину. Она не любит, когда обсуждают ее дела и поступки, ей не хочется быть публичной личностью, хотя Нина очень ответственно относится к любой работе, и это может привести ее на пьедестал лидера.
Природное очарование, врожденное чувство такта, искреннее уважение окружающих – Нине всегда рады в любой компании. Ей нетрудно найти себе достойного мужа, но из-за претенциозности, стремления к идеальному, ей, порой, трудно сохранить брак без ссор.
Нина начитана, любит детей, но стандарты оценки их поступков и успехов такие же, как если бы они были взрослыми. Они должны отлично учиться, успевать на дополнительных занятиях, разносторонне развиваться. "Хорошист" - таких не должно быть в ее семье, только лучшие.
Нина, пусть все планы, цели
Станут явью без труда!
Пусть удача в каждом деле
Будет рядышком всегда!
Пусть любовь согреет душу,
Дружба радость пусть несет!
В ясный день, дожди и стужу
Счастье в сердце пусть живет!
Ниночка, в этот прекрасный день я тебя сердечно поздравляю! Пожелать тебе хочу всегда оставаться такой же доброй и прекрасной, милой и великолепной, отзывчивой и неповторимой, искренней и желанной, заботливой и любимой, красивой и жизнерадостной.
Дорогая наша Нина,
В жизни будет пусть "малина".
В смысле «сладко, хорошо,
Вкусно, радостно, светло».
Нина, Ниночка, Нинуля,
Ты для нас — восьмое чудо.
Дорога нам и нужна,
Словно птице той весна.
Нина, ты нам обещай,
Никогда не забывать
О друзьях и о родных.
Вспоминай ты чаще их.
Нина, пускай твое сердце будет наполнено счастьем! Желаю всегда пребывать в восхитительном настроении, радоваться каждому мгновению и лучезарно улыбаться! Знай, милая Ниночка, что все твои мечты обязательно сбудутся, стоит только поверить!
Желаю тебе жизни
Радостной, беспечной,
Чтоб в сердце твоем юность
Билась бесконечно.
Чтобы с каждым днем
Ты, Нина, расцветала,
На мосту из радуги
Любовь тебя встречала.
Бабочками счастья
Дни, чтоб разлетались,
Беды и печали,
Чтоб сердца не касались.
Желаю, чтоб мечты
За собой вели,
Чтоб жизнь была счастливой
Повестью любви.
Сегодня просто чудный день
Сегодня славить нам не лень
Достоинства дражайшей нашей Нины —
Прекрасный образ совершеннейшей картины,
Перечислять и говорить придется до утра
Хоть и готов, но закругляться мне пора
И потому я просто — ПОЗДРАВЛЯЮ
От всей души всех благ и счастья пожелаю!