У кого сегодня день ангела: значение имени и лучшие поздравления

Новости Украины:Сегодня, 14 мая, день ангела празднуют люди, которые носят имя "Нина".

Имя Нина имеет различные версии происхождения. В иврите существует слово "нин" – правнук, которое в женском роде звучит как Нина, что означает, соответственно, "правнучка". Вероятно, сотни лет назад, когда продолжительность жизни людей была гораздо меньше, чем сейчас, дожить до правнуков было большой редкостью, и такие случаи обязательно отмечались в виде особенного имени для правнучки.

В языке кечуа имя Нина означает "пожар" или "тлеющие угольки". Так называются коренные народы Анд, а также слово используется как женское имя. В шумерском языке Нин ("госпожа") – элемент имён богинь. Имя Нинос носил мифический основатель Ниневии и Ассирийской империи. Самая распространённая версия происхождения имени Нина связана именно с основателем Ассирийского государства ("царственная", "великая"). Имя Нина носила племянница патриарха Ювеналия, который донёс до народов Грузии христианство, и в переводе с грузинского это имя означает "юность".

С арабского языка это имя переведут как "польза", с испанского – "девочка", в Америке его толкуют как "сильная". Имя Нина очень часто употребляется как сокращённая или уменьшительно-ласкательная форма разных имён, например, Антонина, Нинель, Катрина, Джованнина, Ангелина, Аннет, Аннина, Николина (Николь), Мартина, Стефания, Севастьян и другие.

В Нине обострено чувство самолюбия, именно оно не дает ей быть отстающей, но вот быть лидером Нина не хочет, предпочитает золотую середину. Она не любит, когда обсуждают ее дела и поступки, ей не хочется быть публичной личностью, хотя Нина очень ответственно относится к любой работе, и это может привести ее на пьедестал лидера.

Природное очарование, врожденное чувство такта, искреннее уважение окружающих – Нине всегда рады в любой компании. Ей нетрудно найти себе достойного мужа, но из-за претенциозности, стремления к идеальному, ей, порой, трудно сохранить брак без ссор.

Нина начитана, любит детей, но стандарты оценки их поступков и успехов такие же, как если бы они были взрослыми. Они должны отлично учиться, успевать на дополнительных занятиях, разносторонне развиваться. "Хорошист" - таких не должно быть в ее семье, только лучшие.

Нина, пусть все планы, цели

Станут явью без труда!

Пусть удача в каждом деле

Будет рядышком всегда!

Пусть любовь согреет душу,

Дружба радость пусть несет!

В ясный день, дожди и стужу

Счастье в сердце пусть живет!

Ниночка, в этот прекрасный день я тебя сердечно поздравляю! Пожелать тебе хочу всегда оставаться такой же доброй и прекрасной, милой и великолепной, отзывчивой и неповторимой, искренней и желанной, заботливой и любимой, красивой и жизнерадостной.

Дорогая наша Нина,

В жизни будет пусть "малина".

В смысле «сладко, хорошо,

Вкусно, радостно, светло».

Нина, Ниночка, Нинуля,

Ты для нас — восьмое чудо.

Дорога нам и нужна,

Словно птице той весна.

Нина, ты нам обещай,

Никогда не забывать

О друзьях и о родных.

Вспоминай ты чаще их.

Нина, пускай твое сердце будет наполнено счастьем! Желаю всегда пребывать в восхитительном настроении, радоваться каждому мгновению и лучезарно улыбаться! Знай, милая Ниночка, что все твои мечты обязательно сбудутся, стоит только поверить!

Желаю тебе жизни

Радостной, беспечной,

Чтоб в сердце твоем юность

Билась бесконечно.

Чтобы с каждым днем

Ты, Нина, расцветала,

На мосту из радуги

Любовь тебя встречала.

Бабочками счастья

Дни, чтоб разлетались,

Беды и печали,

Чтоб сердца не касались.

Желаю, чтоб мечты

За собой вели,

Чтоб жизнь была счастливой

Повестью любви.

Сегодня просто чудный день

Сегодня славить нам не лень

Достоинства дражайшей нашей Нины —

Прекрасный образ совершеннейшей картины,

Перечислять и говорить придется до утра

Хоть и готов, но закругляться мне пора

И потому я просто — ПОЗДРАВЛЯЮ

От всей души всех благ и счастья пожелаю!