Государственное космическое агентство открыло программу для стартапов

Новости Украины:Государственное космическое агентство запустило онлайн-программу, которая будет отбирать стартапы, связанные с космосом на акселерацию и обучение.

Государственное космическое агентство Украины (ГКАУ) открыло онлайн-программу стартапов Yangel Big Bang, которая будет готовить проекты для участия в Yangel Accelerator, запустить который планируют осенью.

Как сообщает пресс-служба ГКАУ, программа открыта для команд, которые планируют работать над своим продуктом в Украине и по всему миру. Чтобы попасть в отбор, нужно иметь презентацию продукта в виде слайдов или видео и успешно пройти интервью с координаторами.

Проект, который предлагает команда, должен относиться к одной из следующих тем: спутники, запуски и полеты, новые горизонты и космос на Земле.

"Команды пройдут краш-тест идей и подготовят первые версии питчей, проверят и протестуют продуктовые гипотезы, подготовят презентации и посадочные страницы, получат советы по бизнес-модели и маркетингу, научатся разговаривать с инвесторами и смогут протестировать свои питчи на живой аудитории. Стартапы, которые покажут наиболее впечатляющие результаты, получат приглашение на следующий этап: 12-недельную акселерационную программу в Киеве", - сказано в сообщении.

Как сообщалось, Государственное космическое агентство Украины планирует к лету разработать и подать на рассмотрение народных депутатов новую пятилетнюю государственную программу развития отечественной космической отрасли.