Информация о репрессированных: в Украине появился спецсервис по поиску

Новости Украины:Отраслевой государственный архив Украинского института национальной памяти открыл Консультационный центр по поиску информации о репрессированных.

Ко Дню памяти жертв политических репрессий отраслевой государственный архив Украинского института национальной памяти открыл Консультационный центр по поиску информации о репрессированных. Об этом сообщила пресс-служба архива.

В Центре отметили, что всем желающим будут предоставляться консультации, будет происходить сопровождение людей, которые хотят узнать судьбу репрессированных лиц в 1917-1991 годах, а также помогут написать правильные обращения и запросы в архивы, чтобы получить всю необходимую информацию о людях, исторических фигурах и событиях.

"Голодомор 1932-1933 годов, голод 1921-1923 и 1946-1947 годов, Большой террор, депортации, политические аресты и убийства... Жертвами этих человеконенавистнических экспериментов стали миллионы граждан. Однако до сих пор далеко не все имена установлены. Цель вновь созданного Центра - поддержать людей, которые решились начать поиск правды как о своих родных, так и о своей стране", - говорит директор отраслевого государственного архива Украинского института национальной памяти Игорь Кулик.

Отмечается, что обращение в Консультационный центр является бесплатным.

Как сообщалось ранее, в июне в Украине запустят Единый государственный реестр.