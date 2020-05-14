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Информация о репрессированных: в Украине появился спецсервис по поиску

Информация о репрессированных: в Украине появился спецсервис по поиску
14:30 Сегодня Телеграф УНН Фото: unsplash.com

Новости Украины:Отраслевой государственный архив Украинского института национальной памяти открыл Консультационный центр по поиску информации о репрессированных.

Ко Дню памяти жертв политических репрессий отраслевой государственный архив Украинского института национальной памяти открыл Консультационный центр по поиску информации о репрессированных. Об этом сообщила пресс-служба архива.

В Центре отметили, что всем желающим будут предоставляться консультации, будет происходить сопровождение людей, которые хотят узнать судьбу репрессированных лиц в 1917-1991 годах, а также помогут написать правильные обращения и запросы в архивы, чтобы получить всю необходимую информацию о людях, исторических фигурах и событиях.

"Голодомор 1932-1933 годов, голод 1921-1923 и 1946-1947 годов, Большой террор, депортации, политические аресты и убийства... Жертвами этих человеконенавистнических экспериментов стали миллионы граждан. Однако до сих пор далеко не все имена установлены. Цель вновь созданного Центра - поддержать людей, которые решились начать поиск правды как о своих родных, так и о своей стране", - говорит директор отраслевого государственного архива Украинского института национальной памяти Игорь Кулик.

Три главных правила выхода из карантина: инфекционист рассказала, как не заразиться COVID-19

Отмечается, что обращение в Консультационный центр является бесплатным.

Как сообщалось ранее, в июне в Украине запустят Единый государственный реестр.

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Украина, Сервис, Реппресированные.
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