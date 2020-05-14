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Утечка данных из "Дии": в МВД опровергли слухи

Утечка данных из "Дии": в МВД опровергли слухи
15:43 Сегодня Телеграф УНН Фото: unsplash.com

Новости Украины:Утечка персональных данных граждан с цифрового государственного сервиса приложения "Дия" не подтвердилась.

Информация о утечки персональных данных граждан с цифрового государственного сервиса приложения "Дия" не подтвердилась.

Об этом со ссылкой на выводы Национальной полиции информирует отдел коммуникации МВД Украины.

"В рамках досудебного расследования проведены первичные оперативно-следственные действия. По их результатам установлено, что информация, распространенная в социальных сетях, в частности в телеграмм каналах, имеет признаки фрагментарных наборов данных, скомпилированных из различных источников и ресурсов, включая Опендатабот - сервис, который работает в популярных мессенджерах и позволяет получить актуальные данные о компании. При этом стоит отметить, что информация о якобы кибератаке и киберуязвимости системы "Дия", не подтвердилась: работники Департамента киберполиции не выявили фактов киберинцидентов", - сообщили правоохранители.

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Кроме того, по их данным, актуальность информации ряда баз соответствует наполнению более чем годичной давности.

"Однако окончательные выводы будут сделаны по результатам комплекса следственных действий, в том числе и специальной компьютерно-технической экспертизы", - добавили в МВД.

Как сообщалось, по данным Министерства цифровой трансформации, 11 мая с помощью Telegram-бота в сеть слили базу с 26 млн водительских удостоверений.

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Позже в полиции заявили, что прекратили работу Telegram-канала и открыли уголовное производство из-за слива базы данным миллионов украинцев.

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Украина, МВД, Приложение, ДИЯ.
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