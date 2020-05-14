Скачать
Четверг, 14.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Открытие непродовольственных рынков: Зеленский назвал условия
Открытие непродовольственных рынков: Зеленский назвал условия
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 14 мая
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 14 мая
Денисов: УПЛ - слабый продукт, не имеющий международного спроса
Денисов: УПЛ - слабый продукт, не имеющий международного спроса
Коронавирус не помеха: Кристофер Нолан не собирается переносить премьеру "Довод"
Кристофер Нолан не собирается переносить премьеру "Довод"

Госпогранслужба: МККК направил 78 тонн гуманитарной помощи жителям ОРДЛО

Госпогранслужба: МККК направил 78 тонн гуманитарной помощи жителям ОРДЛО
16:16 Сегодня Телеграф УНН Фото: facebook

Новости Украины:Сотрудники МККК направили 78 тонн гуманитарной помощи жителям временно оккупированных территорий Украины на Донбассе.

Представители Международного Комитета Красного Креста направили 78 тонн гуманитарной помощи жителям временно оккупированных территорий Украины на Донбассе.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

"Грузовики с продуктовыми наборами и товарами медицинского назначения, общим весом 78 тонн, проследовали по маршруту Киев-Донецк через КПВВ "Новотроицкое", - говорится в сообщении.

Кулеба: Украина заранее знала о визите замглавы администрации президента РФ в Берлин

Так, представители МККК направили гуманитарный груз, чтобы помочь гражданским, проживающим на временно оккупированной территории Украины и непосредственно пострадавшим от агрессии РФ.

Как сообщалось, что Красный Крест передал Украине 172 тыс. средств индивидуальной защиты.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, Донбасс, МККК, ОРДЛО.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Возраст к лицу, но не всем: знаменитые модели тогда и сейчас (Фото)
02 Добавьте эти продукты в рацион и суставы скажут Вам спасибо (Фото)
03 Циклон с атмосферными фронтам: часть Украины накроют дожди
04 Продукты, которые выгоднее делать своими руками
05 Итоги дня 13 мая: "Банковский закон", COVID-19 и карантин в Украине, ВНО 2020
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Карта коронавируса в Украине и мире 14 мая: как распространяется Covid-19 (Онлайн)
Карта распространения коронавируса в Украине и мире
Стало известно имя военного, погибшего на Донбассе 13 мая
Стало известно имя военного, погибшего на Донбассе 13 мая
НБУ: Ломбардам разрешат наличный обмен валют
НБУ: Ломбардам разрешат наличный обмен валют
В Гамбурге проходит выставка украинской художницы Юлии Марушки (Фото, Видео)
В Гамбурге проходит выставка украинской художницы Юлии Марушки (Фото, Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь