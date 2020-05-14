Госпогранслужба: МККК направил 78 тонн гуманитарной помощи жителям ОРДЛО

Новости Украины:Сотрудники МККК направили 78 тонн гуманитарной помощи жителям временно оккупированных территорий Украины на Донбассе.

Представители Международного Комитета Красного Креста направили 78 тонн гуманитарной помощи жителям временно оккупированных территорий Украины на Донбассе.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

"Грузовики с продуктовыми наборами и товарами медицинского назначения, общим весом 78 тонн, проследовали по маршруту Киев-Донецк через КПВВ "Новотроицкое", - говорится в сообщении.

Так, представители МККК направили гуманитарный груз, чтобы помочь гражданским, проживающим на временно оккупированной территории Украины и непосредственно пострадавшим от агрессии РФ.

Как сообщалось, что Красный Крест передал Украине 172 тыс. средств индивидуальной защиты.