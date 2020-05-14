Партия Шария будет требовать через суд из бюджета 3,2 миллиона

Партия Шария хочет через суд добиться взыскания из госбюджета 3,2 млн гривень на финансирование своей деятельности.
Соответствующий иск от политсилы к Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции поступил в Окружной административный суд города Киева, сообщает пресс-служба суда.
"В Окружной административный суд города Киева поступил иск политической партии Шария к Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции. Истец просит суд взыскать с Государственного бюджета Украины через НАПК средства государственного финансирования уставной деятельности политических партий за 2019 год в пользу партии Шария в размере более 3,2 млн грн", - говорится в сообщении.
Отмечается, что среди других требований политсилы - признать противоправной бездеятельность НАПК, которая, по мнению истца, заключается в неосуществлении распределения средств государственного финансирования уставной деятельности политических партий за прошлый год в пользу указанной партии.
В настоящее время судом решается вопрос об открытии производства по административному делу.
Как сообщалось, ранее законодательство предусматривало госфинансирование партий, которые на выборах набрали более 2% голосов. Партия Шария на выборах в Раду в 2019 году набрала 2,23%.
Однако впоследствии Президент Украины Владимир Зеленский выступил с инициативой отменить госфинансирование партий, которые не преодолели на выборах 5-процентный барьер, и парламент поддержал эту инициативу.