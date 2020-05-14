Партия Шария будет требовать через суд из бюджета 3,2 миллиона

Новости Украины:Партия Шария подала иск на взыскание из госбюджета 3,2 млн на свою деятельность.

Партия Шария хочет через суд добиться взыскания из госбюджета 3,2 млн гривень на финансирование своей деятельности.

Соответствующий иск от политсилы к Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции поступил в Окружной административный суд города Киева, сообщает пресс-служба суда.

"В Окружной административный суд города Киева поступил иск политической партии Шария к Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции. Истец просит суд взыскать с Государственного бюджета Украины через НАПК средства государственного финансирования уставной деятельности политических партий за 2019 год в пользу партии Шария в размере более 3,2 млн грн", - говорится в сообщении.

Отмечается, что среди других требований политсилы - признать противоправной бездеятельность НАПК, которая, по мнению истца, заключается в неосуществлении распределения средств государственного финансирования уставной деятельности политических партий за прошлый год в пользу указанной партии.

В настоящее время судом решается вопрос об открытии производства по административному делу.

Как сообщалось, ранее законодательство предусматривало госфинансирование партий, которые на выборах набрали более 2% голосов. Партия Шария на выборах в Раду в 2019 году набрала 2,23%.

Однако впоследствии Президент Украины Владимир Зеленский выступил с инициативой отменить госфинансирование партий, которые не преодолели на выборах 5-процентный барьер, и парламент поддержал эту инициативу.