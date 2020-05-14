Стерненко вызывают в СБУ для вручения подозрения

Новости Украины:Сергей Стерненко заявил, что СБУ хотят вручить ему подозрение.

Активист Сергей Стерненко заявил, что его вызывают в СБУ на понедельник, 18 мая, для сообщения о подозрении.

Об этом активист написал в Telegram.

«Меня вызвали в СБУ для сообщения о подозрении», - написал Стерненко.

По его словам, он должен в понедельник на 9:00 явиться в Главное следственное управление СБУ в г. Киеве и Киевской области по адресу г. Киев, переулок Аскольдов, 3а.

Как написал активист, в вызове официально указано, что «это по делу 1215 (против меня) и для участия в следственных и процессуальных действиях».

Стерненко уточнил, что следователь СБУ в вызове не указывает, для участия в каких следственных и процессуальных действиях его вызывают.

Также активист выложил скрин повестки.

Как сообщалось, вечером 24 мая 2018 года двое злоумышленников совершили нападение на 23-летнего Стерненко и его девушку. Отбиваясь от нападавших, он смертельно ранил одного из них ножом в живот. Ножевые ранения были и у самого Стерненко, и у второго нападавшего, которого полиция вскоре задержала и сразу же отпустила, предоставив ему статус свидетеля, а позднее - также государственную охрану.

По фактам нападений на Стерненко в настоящее время осуществляется процессуальное руководство в трех уголовных производствах, еще по одному обвинительный акт в отношении подозреваемого нападавшего направлен в суд.

В марте 2020 года ряд правозащитных и общественных организаций призвали правоохранителей беспристрастно расследовать уголовное дело, возбужденное по факту нападения на общественного активиста Сергея Стерненко.

Ранее генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что следствие в любом случае предъявит подозрение активисту.