Полозов подал ходатайство о закрытии "уголовного дела Джемилева"

Новости Украины:Николай Полозов заявил ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении Мустафы Джемилева.

Адвокат лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева Николай Полозов закончил ознакомление с материалами дела, предъявленными следствием РФ. Он также заявил о подаче ходатайства «о прекращении уголовного дела в отношении Джемилева из-за грубых процессуальных нарушений».

Об этом Полозов написал в Facebook.

«Сегодня я завершил ознакомление с материалами уголовного дела в отношении Мустафы Джемилева… Были исследованы 11 томов уголовного дела, а также 18 оптических дисков с фото, аудио и видеозаписями, признанными следствием вещественными доказательствами», - сообщил Полозов.

Он уточнил, что «по итогам ознакомления, защитой было заявлено ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении Мустафы Джемилева, в том числе из-за грубых процессуальных нарушений, допущенных следствием»

Полозов привел конкретные примеры подобных нарушений (неправильное определение пункта пропуска; отсутствие документа, на основании которого строится обвинение).

«Теперь, по процедуре, следователь должен составить обвинительное заключение и передать его на подпись прокурору, а уже тот будет определять в какой суд будет направлено дело. Пока в деле по подсудности конкурируют Армянский городской и Бахчисарайский районный суды», - поясняет адвокат.

Он также подчеркнул, что активизация уголовных дел против Мустафы Джемилева, Рефата Чубарова и Ленура Ислямова произошла в один день - 26 марта 2020 года, «видимо, по указке сверху». «Таким образом власти РФ выразили своё отношение к заявлению о марше в Крым, который так и не состоялся по причине развития пандемии коронавируса», - резюмировал защитник.

Ранее Полозов сообщал, что знакомится с материалами «дела Джемилева», обвиняемого российским следствием по трем статьям, с 5 мая.

Как сообщалось, 13 апреля 2020 года Следственный комитет России предъявил Джемилеву обвинения по ч.3 ст. 322 УК РФ, по ч.1 ст. 222 и по ч. 1 ст 224 УК РФ. Первая статья касается событий 3 мая 2014 года, когда Джемилев пытался попасть в аннексированный Крым через контролируемый сейчас Россией пункт пропуска «Армянск» на админгранице с Херсонской областью. Тогда Джемилева не пропустили, и он был вынужден вернуться в Киев.

Вторая и третья статьи имеют отношение к делу сына Мустафы Джемилева Хайсера, который в мае 2013 года во дворе своего дома в Бахчисарае, выстрелив из отцовского ружья, убил знакомого семьи. Изначально суд по этому делу проходил на территории Украины, однако после оккупации Крыма его перенесли в Краснодар. Данные статьи сейчас вменяются непосредственно Мустафе Джемилеву.

15 апреля 2020 года прокуратура АР Крым начала уголовное производство из-за незаконного преследования оккупантами лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева.

СКР в оккупированном Крыму также заочно предъявил «обвинения» председателю Меджлиса крымскотатарского народа Рефату Чубарову. Полозову в допуске к делу против Чубарова в качестве защитника было отказано.