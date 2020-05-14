Скачать
Пятница, 15.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Вторая волна COVID-19: в ВОЗ призывают Европу не расслабляться, а быть готовой
Вторая волна COVID-19: в ВОЗ призывают Европу не расслабляться, а быть готовой
В Киеве завтра заработают еще 33 продовольственные рынки
В Киеве завтра заработают еще 33 продовольственные рынки
Ломаченко - лучший боксер-аматор в истории, Усик - в топ-20
Ломаченко - лучший боксер-аматор в истории, Усик - в топ-20
В память о Фредди Меркьюри: группа Queen запустит благотворительный онлайн-концерт
Queen откроет онлайн-доступ к концерту памяти Фредди Меркьюри (Видео)

Сытник подтвердил, что сотрудник НАБУ Калужинский является его кумом

Сытник подтвердил, что сотрудник НАБУ Калужинский является его кумом
23:56 Чт, 14 Май 2020 Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Украины:Артем Сытник подтвердил, что один из сотрудников НАБУ, Андрей Калужинский, является его кумом.

Директор НАБУ подтвердил, что один из сотрудников ведомства, Андрей Калужинский, является его кумом, но стал им еще до назначения Артема Сытника на нынешнюю должность.

Об этом Сытник сообщил в эфире hromadske.

«Да», - сказал директор НАБУ, отвечая на вопрос журналиста о достоверности информации относительно того, является ли Калужинский его кумом,

При этом Сытник уточнил, что они стали кумовьями еще до того, как его назначили в НАБУ.

«Он (Калужинский – ред.) проходил конкурс, и общественный совет также этот факт исследовал. И там достаточно жестко был подход к отбору», – отметил Сытник.

Разумков об увольнении Сытника: Этот вопрос в повестку дня не вносился

Напоминаем, Артем Сытник заявил, что подал жалобу в Европейский суд по правам человека на решения украинских судов, которыми он признан виновным в нарушении установленных законом ограничений на получение подарков.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

НАБУ, Артем Сытник, Андрей Калужинский.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Страдают почки и печень: чем так опасен частый прием обезболивающих?
02 Шмыгаль: Украина не может себе позволить иметь самую дорогую "зеленую" энергию в Европе
03 Официально подтвержден диагноз российской актрисы Анастасии Заворотнюк
04 В гей-клуб с Фредди Меркьюри: всплыли новые факты о жизни принцессы Дианы
05 В возрасте 77 лет скончалась актриса фильма "А зори здесь тихие"
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Стерненко вызывают в СБУ для вручения подозрения
Стерненко вызывают в СБУ для вручения подозрения
Пандемия: в мире уже более 300 тыс человек погибли от COVID-19
Пандемия: в мире уже более 300 тыс человек погибли от COVID-19
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 14 мая
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 14 мая
Официально подтвержден диагноз российской актрисы Анастасии Заворотнюк
Официально подтвержден диагноз российской актрисы Анастасии Заворотнюк
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь