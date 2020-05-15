МИД Украины осудило решение суда РФ в отношении блогера Мемедеминова

Новости Украины:МИД Украины решительно осуждает решение суда РФ в отношении блогера Наримана Мемедеминова.

В Министерстве иностранных дел Украины осудили решение российского суда, который отклонил апелляцию на приговор крымскому блогеру, гражданском журналисту Нариману Мемедеминову, и призвали РФ освободить его и других незаконно заключенных украинцев.

Как говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД, министерство выражает решительный протест в связи таким решением военного апелляционного суда г. Власиха Московской области.

"Подобные действия являются красноречивым свидетельством нежелания РФ прекратить позорную практику репрессий против крымскотатарского народа. Особенно опасными российские оккупационные власти считают тех, кто пытается доносить объективную информацию о состоянии дел на оккупированной территории. Именно поэтому Мемедеминов, гражданский журналист, блоггер и активист оказался за решеткой", - отметили в МИД.

В ведомстве подчеркнули, что опасность для жизни и здоровья незаконно удерживаемых граждан Украины растет на фоне стремительного распространения COVID-19 в РФ и тревожных сообщений об особой уязвимости в местах лишения свободы.

"Не может не вызывать возмущение то, что, в отличие от других государств, которые рассматривают шаги по разгрузке мест заключения с целью сдерживания пандемии, РФ сознательно усиливает угрозы для украинских граждан, которые незаконно содержатся в российских тюрьмах. Требуем от российской стороны немедленно освободить гражданина Украины Наримана Мемедеминова и других граждан Украины, которые продолжают незаконно содержаться в тюрьмах на территории РФ и оккупированного Крыма. Такой шаг будет способствовать восстановлению справедливости в отношении невинных людей, а также обеспечению их права на жизнь в условиях пандемии COVID-19", - подчеркивается в заявлении.

Кроме того, в министерстве призвали международное сообщество усилить политико-дипломатическое и санкционное давление на государство-агрессора с целью прекращения Россией нарушений прав человека во временно оккупированном Крыму, освобождения всех незаконно удерживаемых украинцев в РФ и на временно оккупированных территориях Украины, восстановления территориальной целостности Украины в международно признанных границах.

Напоминаем, российские силовики задержали Мемедеминова конце марта 2018 года. Его обвинили по ч. 2 ст. 205.2 Уголовного кодекса РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, совершенные с использованием интернета). Претензии российских силовиков вызвал видеоблог на YouTube, который Мемедеминов вел с 2013-го по 2015 год.

В нем выложены несколько десятков видеороликов с комментариями политических событий и тем, призывами соблюдать нормы ислама и мнениями о российских праздниках: День защитника отечества, Международный женский день, День защиты детей и тому подобное. В октябре 2019 года российский суд приговорил Мемедеминова к 2,5 годам лишения свободы в колонии-поселении. Кроме того, суд запретил ему заниматься администрированием сайтов в течение двух лет. Сегодня, 14 мая, военный апелляционный суд г. Власиха Московской области оставил в силе приговор Мемедеминову.