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Генконсульство Украины в Милане вскоре возобновит прием граждан

Генконсульство Украины в Милане вскоре возобновит прием граждан
01:34 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новости Украины:Всем посетителям надо будет соблюдать карантинные меры.

Генеральное консульство Украины в Милане (провинция Ломбардия, Италия) с 25 мая возобновляет прием граждан, приостановленный 24 февраля из-за пандемии коронавируса.

Об этом говорится в сообщении генконсульства в Facebook.

В частности, до снятия ограничительных мер, связанных с пандемией COVID-19, прием будет осуществляться исключительно по предварительной записи на сайте www.consmilano.com.ua.

Также запись на оформление "белого паспорта" и выдачу готового загранпаспорта будет осуществляться по адресу [email protected]

Кроме того, надо будет придерживаться провозглашенных итальянскими органами требований относительно пребывания посетителей в помещении консульства до снятия ограничительных мер, и в том числе использовать защитные маски и, по возможности, перчатки, соблюдать необходимую безопасную дистанцию (не менее 1 метра) как в помещении консульства, так и снаружи. Максимальное одновременное количество посетителей в помещении консульства: 1 человек/1 семья у каждого из 5 окошек/мест приема.

"В случае несоблюдения указанных требований консульство оставляет за собой право отказать в предоставлении консульских услуг, в пребывании заявителя в помещении консульства и может прекратить прием до восстановления необходимого противовирусного режима", - добавили в ведомстве.

Напомним, генеральное консульство Украины в Милане приостановило работу из-за распространения нового коронавируса в конце февраля.

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Украина, Италия, Милан, Карантин, Генконсульство.
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