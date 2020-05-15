Совет ЕС решил продлить мандат руководителя консультативной миссии в Украине

Новости Украины:Совет Евросоюза продлит мандат руководителя консультативной миссии в Украине.

Совет ЕС решил продлить мандат для руководителей четырех гражданских миссии Евросоюза в рамках Совместной политики безопасности и обороны в Украине, Косово, Палестине и Ливии.

Об этом сообщает сайт Европейского совета.

«Согласно предложению Высокого представителя ЕС и по определению Комитета политики и безопасности, Совет ЕС решил продлить мандат для четырех руководителей гражданских миссий в рамках Общей политики безопасности и обороны... до 30 июня 2021 года», - говорится в сообщении.

Как отмечается, среди них - Антти Хартикайнен, руководитель миссии EUAM - Украина.

Совещательная миссия ЕС в Украине (EUAM) начала свою деятельность в декабре 2014 года с целью оказания помощи властным структурам государства в содержательных реформах сектора гражданской безопасности.