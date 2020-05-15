Скачать
Пятница, 15.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Президент продлил запрет российских соцсетей в Украине
Президент продлил запрет российских соцсетей в Украине
В Нидерландах зафиксировали уже 43 тысяч случаев коронавируса
В Нидерландах зафиксировали уже 43 тысяч случаев коронавируса
В Минае только один футболист болеет коронавирусом
В Минае только один футболист болеет коронавирусом
В память о Фредди Меркьюри: группа Queen запустит благотворительный онлайн-концерт
Queen откроет онлайн-доступ к концерту памяти Фредди Меркьюри (Видео)

Глава ВТО досрочно уходит с должности

Глава ВТО досрочно уходит с должности
03:35 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новости Украины:Роберто Азеведу сообщил, что уйдет с поста главы Всемирной торговой организации на год раньше положенного срока.

Генеральный директор Всемирной торговой организации (ВТО) Роберту Азеведу в четверг, 14 мая, объявил о своей предстоящей отставке с этой должности.

Свой пост Азеведу оставит 31 августа, хотя срок его полномочий должен был истечь лишь через год, пишет DW.

Глава ВТО пояснил, что решение уйти в отставку далось ему нелегко и что ему пришлось сделать это по "личным и семейным обстоятельствам". Он подчеркнул, что эта преждевременная отставка не имеет под собой никаких политических оснований и что его уход "соответствует интересам ВТО".

Смена руководства Всемирной торговой организации, которая и без того переживает сложные времена, пришлась на разгар пандемии коронавируса, вызвавшей масштабные экономические потрясения во всем мире. В начале апреля ВТО предупреждала, что объемы мировой торговли могут сократиться на треть в 2020 году. Азеведу говорил, что это "возможно, сильнейший экономический спад нашего времени".

В канун 25-летнего юбилея ВТО столкнулась с самым серьезным кризисом за всю историю ее существования. США на протяжении двух лет блокируют процедуру назначения судей в постоянный апелляционный орган организации - Арбитражный суд ВТО. Работа суда фактически блокирована с декабря 2019 года. В качестве промежуточной меры Евросоюз договорился с 15 другими членами организации о создании временного механизма урегулирования споров.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ВТО, Отставка, Роберту Азеведу.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Страдают почки и печень: чем так опасен частый прием обезболивающих?
02 Официально подтвержден диагноз российской актрисы Анастасии Заворотнюк
03 Украина в ОБСЕ призвала РФ пустить международные организации на Донбасс и в Крым
04 Шмыгаль: Украина не может себе позволить иметь самую дорогую "зеленую" энергию в Европе
05 В гей-клуб с Фредди Меркьюри: всплыли новые факты о жизни принцессы Дианы
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Глава ВТО досрочно уходит с должности
Глава ВТО досрочно уходит с должности
На Харьковщине коронавирус выявили уже у 167 медиков
На Харьковщине коронавирус выявили уже у 167 медиков
Коронавирус поборола 108-летняя американка
Коронавирус поборола 108-летняя американка
Официально подтвержден диагноз российской актрисы Анастасии Заворотнюк
Официально подтвержден диагноз российской актрисы Анастасии Заворотнюк
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь