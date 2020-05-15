В Украине могут запретить суррогатное материнство

Новости Украины:Николай Кулеба предлагает Украине отказаться от суррогатного материнства.

Уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба выступил за запрет суррогатного материнства в Украине.

Об этом он заявил в эфире телеканала "Украина 24" в четверг.

“Я буду настаивать на запрете. Здесь нужен особый закон”, — заявил Кулеба.

Как пишет DW, он сравнил суррогатное материнство с торговлей детьми. При этом Кулеба добавил, что в будущем можно устроить общественное обсуждение перспективы, чтобы позволить суррогатное материнство исключительно для граждан Украины.

Напомним, ранее Уполномоченный ВРУ по правам человека Людмила Денисова отметила, что родители из-за рубежа могут обратиться к ней с соответствующим заявлением, чтобы она помогла решить вопрос их въезда и выезда из Украины во время карантина, чтобы забрать детей.