Большое строительство: В Украине до конца года планируют открыть 137 новых школ

Новости Украины:В этом году в Украине, в рамках программы "Большое строительство" запланировано строительство или капитальный ремонт 137 школ.

В рамках программы "Большое строительство" в этом году в Украине запланировано строительство или капитальный ремонт 137 школ, которые должны начать работать к концу 2020 года.

Об этом рассказал министр развития громад и территорий во время брифинга 15 мая, сообщает корреспондент Укринформа.

"Мы сейчас строим или ремонтируем, либо капитально ремонтируем 137 школ. Учитывая то, что учебный год начинается 1 сентября, то подавляющее большинство школ должна быть открыта 1 сентября. Там, где это технически невозможно, мы их откроем в четвертом квартале этого года", - сказал Чернышев.

Он отметил, что в ведомстве пока сфокусированы на том, чтобы все школы были открыты к 1 сентября.

По словам Чернышева, по программе "Большое строительство" в Украине будет построено или отремонтировано 375 объектов социальной инфраструктуры: 137 школ, 116 детсадов и 122 спортивных объекта.

Как сообщалось, 1 марта в Украине начались строительные работы на объектах социальной инфраструктуры по программе "Большое строительство".

Программа предусматривает масштабное строительство и капитальный ремонт школ, детских садов, приемных отделений больниц, стадионов и дорог по всей стране.