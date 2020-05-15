МИД: прием граждан возобновили 40 посольств и консульств Украины

Новости Украины:Около 40 посольств и консульств Украины возобновили прием граждан.

Прием граждан возобновили 40 посольств и консульств Украины

Об этом информирует пресс-служба Министерства иностранных дел.

"С учетом эпидемиологической ситуации 40 посольств и консульств Украины полностью или частично возобновили консульский прием граждан. Прием посетителей происходит с обязательным соблюдением санитарно-противоэпидемических правил страны пребывания, рекомендаций ВОЗ и Минздрава Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что посольства Украины в Великобритании, Израиле, Латвии, Нидерландах, ФРГ начали работу с использованием предварительной записи через Интернет по электронной очереди МИД (е-Очередь).

В тех странах, где еще не ослаблены карантинные меры, обеспечивается обработка неотложных консульских вопросов, связанных с пандемией коронавируса и чрезвычайными ситуациями с гражданами Украины.

К таким ситуациям относятся, например, смерть, арест, потеря документов, необходимых для возвращения в Украину.